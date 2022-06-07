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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702701/هربت-وتزوجته-إخلاء-سبيل-طالبة-الشيخ-زايد-وعريسها

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بإخلاء سبيل منى حسين طالبة الشيخ زايد وعريسها، التى هرب من أسرتها لمدة 15 يوما، وتوجهت إلى حبيبها بمحافظة الدقهلية والزواج منه بعض رفض أهلها زواجه منها، وذلك بعد التأكد من أوراق زواجهما الرسمية، وان الشاب لا يواجه أى اتهامات بسبب أن الفتاة تعدت الت 18 عام وتبلغ 19 سنة، وتخطت السن القانونية، ولا كذلك لا يواجه زوجها تهمة الزواج من قاصر.

دوت الخليج

وتمكنت الأجهزة الأمنية فحص مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهر به شخص طالبا للمساعدة في العثور على نجلته الطالبة المتغيبة عقب خروجها من أداء الإمتحانات وعدم عودتها لمنزل الأسرة بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، وتبين أيضا بورود بلاغ لقسم شرط ة الشيخ زايد من سيدة تفيد بتغيب تلك الفتاة ودلت بأنها نجلتها بالتبني.

التحريات

وبتكثيف التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مكان تواجد المتغيبة صحبة شخص، مقيم بمحافظة الدقهلية، وباستهدافهما تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرت المتغيبة بإرتباطها بالمذكور بعلاقة عاطفية وسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهليتها فقامت بالهروب صحبته وتزوجا بتاريخ 25/5/2022 عقب قيامها بتوكيل شخص – مقيم بمحافظة الشرقية، لعدم إتمامها السن القانونى "تم ضبطه" ، وبمواجهته أيد ما سبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

كشف ملابسات مقطع فيديو لتصوير السيدات بالساحل الشمالي

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو على الفيس بوك حول قيام شخص بتصوير بوضع هاتف محمول على وضعية تصوير الفديو مثبت بجوار سلة مهملات بدورة مياه خاصة بالسيدات بمطعم بمنطقة الساحل الشمالي بالعلمين، وتضرر سيدة من ذلك .

فحص الفيديو

بالفحص تبين أن الهاتف المحمول خاص بأحد العاملين بالمطعم المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، ومساعد مدير فرع المطعم لمسئوليته تجاه العاملين بالفرع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف ملابسات تحرش سائق بفتاة بمصر الجديدة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيام سائق تابع لإحدى شركات نقل الركاب بالقاهرة بالتحرش بفتاة.

رصد مقطع فيديو

ورصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحوى إدعاء فتاة بقيام سائق سيارة ملاكي بدعوتها للركوب رفقته وقيامه بالنزول وإفهامها بأنه سائق إحدى شركات نقل الركاب، وتبين من الفحص سابقة توجه الفتاة في 1 يونيو إلى قسم شرطة مصر الجديدة، وادلت بأقوال تضررها من قائد سيارة ملاكي لقيامه بالتحرش بها، وأثناء تحرير المحضر تلقت اتصال هاتفي من والدها وطلب منها الإنصراف من القسم ورفضت استكمال الإجراءات، وتم تحرير محضر بأقوالها وعدم رغبتها في استكمال المحضر او اتهام قائد السيارة وأقرت بذلك وانصرفت

تداول الفيديو

وعقب تداول مقطع الفيديو المشار إليه تم إستدعاء المٌبلغة وأفادت بقيام المشكو فى حقه بدعوتها للركوب رفقته لتوصيلها تم تحديد قائد السيارة وضبطه.

مواجهة المتهم

وبمواجهته أقر بأنه يعمل سائق بإحدى شركات نقل الركاب ، وكان بصحبته عميل قام بإنزاله بذات المكان وشاهد الشاكية متوقفه فسألها إن كانت تحتاج التوصيل وعرف نفسه بأنه سائق بشركة لنقل الركاب وبإمكانه توصيلها لأى مكان ولم يتعدى عليها ولم يقم بمعاكستها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.