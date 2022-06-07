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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702699/أصالة-تتمنى-أن-تصبح-جدة-وتعلن-موعد-طرح-ألبومها-المصري-فيديو

كشفت الفنانة أصالة خلال لقاء صحفي لها في mbc trending عن حلمها في أن تصبح جدة بعد زواج ابنتها شام الذهبي خلال الفترة الماضية، وأشارت أن شام تمثل لها الوطن كما أعلنت موعد طرح ألبومها الجديد.

دوت الخليج يرصد لكم موعد طرح الفنانة أصالة ألبومها المصري الجديد

ألبوم مصري لـ أصالة

وقالت أصالة: أنها تستعد لطرح البومها المصري خلال الشهر المقبل، مؤكدة أنها سعيدة به للغاية.

ومن الجدير بالذكر، أن صرحت الفنانة أصالة بعض التصريحات حول الانتقادات التي تتعضر لها هذه الفترة، وذلك خلال لقائها مع The Insider بالعربي، وأشارت أنها تمتلك جمهور يحبها بشكل كبير الأمر الذس يدفع البعض شن الهجوم عليها.

أصالة ترد على الهجوم عليها

حيث قالت أصالة: “أنا لا أرى أي انتقادات أو هجوم لأنني أكرس وقتي للاهتمام بعائلتي وزوجي، ولكن لدي جمهور يحبني وأنا شخصية محبوبة بشكل كبير ولذلك البعض لن يعجبه هذا الحب وطبيعي أن يشن هجومًا علي وإذا كنت مكانهم سأفعل نفس ما فعلوه”.

كما تحدثت أصالة عن علاقتها بالفنانة أحلام والشائعات التي تقول أن هناك خلافات دائرة بينهم، مشيرة إلى أن علاقتهم بعيدة عن الخلافات وأن العلاقة بينهم جيدة، والجمهور يحب هذا الشد والجذب بيننا دائمًا.

خلاف أصالة وأحلام

ومن الجدير بالذكر، أن تحدثت المطربة السورية أصالة عن خلافها مع المطربة التونسية أحلام، وذلك خلال لقائها ببرنامج et بالعربي، اذ كان قد نشب بينهما خلاف حاد شهدته جميع وسائل التواصل الإجتماعي.

وقالت أصالة مؤكدة أنه يجمعها علاقة طيبة مع أحلام: “مقابلتي الأخيرة مع أحلام كانت بتجنن مع الوقت التلج بينكسر، وبعض الأشياء اللي بلا طعم بتروح، وعلاقتنا دائمًا طيبة”.

وتستعد المطربة أصالة لإحياء حفل غنائي جديد في مدينة الدوحة بدولة قطر، وذلك في يوم 16 من شهر يونيو المقبل بعد النجاح الذي حققته في حفلها الأخير بموسم جدة، والتي قالت عنه: “لكل طلعة على المسرح، بتفاجىء بالرجال الصغار والبنات الصغار، اللي موجودين حافظين بيسمعوا بيعبروا، بياخدوني معهم على عالمهم المليان طموح وطاقة وحُب مُندفع وتعبير جنوني”.