سعر حفل ويجز في لبنان يتخطى الـ 20 ألف ليرة.. والجمهور:"الأسعار ولعت"

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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702694/سعر-حفل-ويجز-في-لبنان-يتخطى-الـ-20-ألف-ليرة-والجمهورالأسعار-ولعت

انهالت على ويجز العديد من الانتقادات وحالات التعجب من سعر حفله المقرر إقامته في لبنان يوم 16 يوليو ببيروت، احتفالًا بمرور حوالي 15 على على مؤسسة آفاق.

دوت الخليج يرصد لكم تعجب الجمهور من سعر تذكرة حفل ويجز في لبنان

سعر حفل ويجز في لبنان

ووصلت سعر التذكرة إلى 20 ألف ليرة في لبنان، مما أثار دهشة كبيرة بين الجمهور المصري، ولكنه أمر طبيعي حيث أن سعر الليرة اللبناني يساوي 0.012 جنيه مصري، فالبالتي سعرها يكون 247.47 جنيهًا، وذلك لا يختلف كثيرًا عن سعر حفلات المطرب المقامة في مصر، ويضم الحفل بجانب ويجز، عدد من النجوم وهم: ضبور، الراس، دنيا وائل، والراس، دافنشي، صنور، کاتیب، والوايلي.

حفل ويجز من باريس

أثار مطرب الراب ويجز ضجة كبيرة وحصد إعجاب وإشادات واسعة بسبب ظهوره في حفله الأخير يوم الاحد الماضي من باريس،

حصد مطرب الراب ويجز إشادات واسعة وإعجاب وتقدير من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره مرتديا العلم العلم الفلسطيني والكوفية الفلسطينية الشهيرة على المسرح.

وجاء ذلك كـ رسالة دعم واضحة منه للقضية الفلسطينية أثناء حفله أمس السبت في باريس، وظهر في تعليقات الجمهور والمتابعين بموقع التواصل الاجتماعي: “جميل انك تبقي مدرك حجم تأثيرك علي اللي بيسمعك وبيحبك”.

وأضاف: “وتستغل ده انك تقدم دعمك للقضيه سواء علي السوشيال ميديا او ارض الواقع بالطريقه اللي تقدر عليها حتي لو بسيطه .. ويجز من حفلته في باريس”.

حفل باريس يتصدر التريند

يشار أن الجهة المنظمة للحفل كانت قد أعلنت عنه في شهر مارس الماضي حيث يقام على مسرح كباريه سوفاج في باريس، وهو أول حفل يحييه ويجز في أوروبا، وجاءت تذاكر الحفل حول ثلاث فئات الأولى 29.99 يورو أي ما يعادل 611 جنيها مصريا، والثانية 34.99 يورو أي ما يعادل 712 جنيها مصريا، والفئة الثالثة 39.99 يورو أي ما يعادل 815 جنيها مصريا.

وقدم مطرب الراب ويجز مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحماس، مثل "البخت"، و"هصلا"، "واحد وعشرين"، و”بعودة يا بلادي”.

وشارك ويجز متابعيه وجمهوره بنشره صورة من الحفل الذي أحياه في باريس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهر خلالها مرتديا لعلم فلسطين على ظهره.