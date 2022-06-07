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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702689/محافظ-الشرقية-يشدد-بعدم-التهاون-في-تنفيذ-الإزالة-الفورية-للبناء-المخالف

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف على الأراضى الزراعية أوأملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

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وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأسفرت الحملة عن إزالة غرفة بالدبش مساحتها ( 4 متر × 3 متر) بناحية عمريط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بسوادة إزالة لحالة تعدي على الأراضى الزراعية بدون ترخيص بقرية الزغانوة عبارة عن بناء غرفة بالطوب الأبيض البلوك ومعروشة بالسدة على مساحة ٢ سهم بإسم المواطن ( م .م .ع ) وتم إزالة المخالفة إزالة كليه فى المهد على نفقة المخالف.

أعمال تعديل رخصة مبانى بدون ترخيص

وأزالت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالمحمدية مخالفة عبارة عن بناء حوائط الدور الأول العلوي بدون ترخيص بقرية كفر الشاويش على مساحةً 70متر خارج الحيز، كما تم التصدى لحالة ترميم بدون رخصه بمنطقة هندسة الرى وإيقاف أعمال تعديل رخصة مبانى بدون ترخيص بمنطقة الشهيد المنسى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقهبونة بفك شدة خشبية لصب سقف الدور الثاني على مساحة 120 متر وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

حملة إزاله وفك الشده الخشبيه للدور الثالث على مساحه 90 متر

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بانشاص الرمل بتنفيذ حملة إزاله وفك الشده الخشبيه للدور الثالث على مساحه 90 متر وتمت الإزاله كليا للشدة الخشبيه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وبالوحدة المحليه العدليه تم ازاله حالتين تعدي بسندنهور، فالحالة الأولي تم إزالة لأعمدة الدور التاني علوي علي مساحه 100متر.

والحاله الثانيه عبارة عن إزاله لأعمدة للدور الثالت علي مساحه 128متر وتمت الإزالة كليا واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.

إزالة حالة التعدي على الأراضي الزراعية

وبالوحدة المحلية بالزوامل تم إزالة ٣ حالات تعدي بالبناء المخالف علي مساحه ١١٠٠٠ متر طولي عباره عن أسوار بالدبش والطوب الأحمر وأعمده خرسانية وسملات وغرف بدون سقف، وبالوحدة المحليه بأولاد سيف تم إزاله حوائط مخالفه على مساحه 50 متر، وبالوحدة المحليه بالعدليه، تم إزاله حالتين تعدي بكفر اكياد بعزبه الارتوازي عبارة عن بناء حوائط بالطوب الأحمر علي مساحه اجماليه 150 متر وتمت الإزالة كليا وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.