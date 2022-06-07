انت الان تتابع تفاصيل خبر آخرهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. نجوم لاحقتهم شائعة الانفصال حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702688/آخرهم-ياسمين-عبدالعزيز-وأحمد-العوضي-نجوم-لاحقتهم-شائعة-الانفصال

انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة تزايد شائعات انفصال نجوم الفن عن شركاء حياتهم، وتطلب الأمر مجهود كبير من الفنانين لتوضيح ما إذا كانت شائعة أم حقيقة، بعدما تنقلب مواقع التواصل الإجتماعي عليهم، وكان لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي نصيب من هذه الظاهرة، لذا دوت الخليج يرصد لكم في هذا التقرير أبرز الثنائيات التي تعرضت لشائعات الانفصال

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

كان أبرزهم شائعة انفصال لقاء الخميسي و اللاعب محمد عبد المنصف التي تداولها رواد التواصل الاجتماعي منذ 3 سنوات، وخرجت وقتها لقاء الخميسي عن صمتها وأخمدت الشائعات ولكن بطريقة غير مباشرة عن طريق نشر صورة تجمعهم عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

ويرجع زواجهم لقصة حب طويلة، والتي بدأت عندما رأها لأول مرة في مطعم عام 2003 وتزوجا في نفس العام بعد عرض فيلم “عسكر في المعسكر” مع الفنان محمد هنيدي.

ايتن عامر ومحمد عز العرب

ولم يسلم الثنائي التكون من ايتن عامر و مدير التصوير محمد عز العرب من شائعات الانفصال، التي انتشرت عام 2016 قبل أسابيع من إنجاب طفلتها الأولى، لتخرج أيتن عامر وتنفي خبر الانفصال تماماً، مؤكدة أن كل ما انتشر ما هي إلا أخبار مغلوطة.

ووكانت قصة حبهم الأغرب لأنها بدأت بمشادات كلامية، أثناء تصويرها لمسلسل السبع وصايا، ولقائهم الثاني أثناء تصوير فيلم زنقة ستات بعدما قرر طاقم العمل الخروج للاحتفال بانتهاء التصوير، ودفع لها عز العرب حساب مشروبها ثم دعاها على عيد ميلاده، ورزقت منه بطلفين آيتن ويوسف.

كندة علوش وعمرو يوسف

وقد انتشرت شائعات انفصال كندة علوش وعمرو يوسف في شهر رمضان الماضي، وكذبها عمرو يوسف قائلًا: "أول مرة اسمع شائعة انفصالي عن كندة ولو هنمشي ورا السوشيال ميديا مش هنخلص وأنا بعيد عن السوشيال ميديا وطبيعتي مش كده ولو ركزت في السوشيال هنسى شغلي والوقت اللي مش بشتغل فيه بقعد مع بنتي في البيت".

وترجع قصة حبهم أثناء تصويرهما مسلسل عد تنازلي، الذي شاركا في بطولته معاً، وخلال تصوير المسلسل نشأت بينهما صداقة قوية امتدت لفترة طويلة، وتحولت إلى مشاعر حب، وفي بدايات عام 2017 تم الإعلان عن زفاف النجمين في حفل هادئ أقيم في القاهرة.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء عن انفصال الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي، خاصة وأن الفنانة قامت بإلغاء متابعته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بشكل مفاجئ فضلا عن حذف معظم صورهما معا، ولكن هما أيضا لم يصدرا بيان رسمي يوضحان به الحقيقة للجمهور، والتزموا الصمت حتى الأن.

وكان السبب الرئيسي لانتشار شائعة انفصال ياسمين عبد العزيز عن الفنان أحمد العوضي، هو قيام الأولى بإلغاء متابعته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وحذف معظم صورهما معا، في إشارة لوجود خلاف بينهما ما جعل البعض يرجح بانفصالهما.

ورجح عدد أخر من الجمهور بأن أنباء انفصال ياسمين عبد العزيز عن العوضي كاذبة، مثبتين ذلك بأن العوضي لم يلغي متابعة الفنانة حتى الأن، كما لازل يحتفظ بصورهما معا، فضلا عن مشاركته صور في سويسرا وهو الأمر الذي يؤكد سفر العوضي مع ياسمين عبد العزيز لإجراء جراحتها الخامسة هناك.

وكتب أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” انا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبه زي اي زوجين طبيعيين ..وياسمين علي طبيعتها فعبرت عن غضبها زي اي اخت من اخواتي لما بتتصرف .. لإنها ببتصرف بتلقائيه علي طبيعتها بعيدا عن النجوميه”.

وتابع حديثه: فمنعا للقيل والقال انا بقولها اني بحبك واللي بينك وبينك اكبر بكتيييييير من اي خلاف او كلام فاضي”، وقبلها وجه أحمد العوضي رسالة لزوجته ياسمين عبد العزيز، يكشف بها حقيقة انفصالهما، فقال: “مهما يحصل بينا هتفضلي كل حاجه وكل حياتي.. بحبك”.