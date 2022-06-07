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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702712/بعد-إصابتها-بكورونا-وزيرة-الخارجية-الألمانية-تقطع-زيارتها-إلى-باكستان-وتعود-لبلادها

أفادت قناة "دويتشه فيله" الألمانية، أن وزيرة الخارجية الألمانية, أنالينا بيربوك، قطعت زيارتها إلى باكستان وذلك بعد اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن الأختبارات أثبتت اصابة وزيرة الخارجية الألماني بفيروس كورونا ويأتي ذلك بعد وقت قصير من بدء زيارتها لباكستان.

دوت الخليج

وزيرة الخارجية الألمانية تصاب بكورونا

وأوضحت الخارجية الألمانية أن أختبار بيربوك لكورونا بالإيجابى حدث بعد تناولها الغذاء وشعورها بفقدان حاسة التذوق، وكانت قد اجرت أختبار سريع فى الصباح للتأكد وكانت نتيجته سلبية. يشار إلى جانب زيارتها إلى باكستان فكان من المقرر وزير الخارجية الالمانية ،أنالينا بيربوك، أن تسافر ايضا إلى اليونان وتركيا.

ويذكر أن وزير الخارجية الالمانية كانت قد أجرت محادثات مع نظيرها الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، وتركزت المحادثات حول تعاون الثنائي بين البلدين وتباحث حول التحديات الأقليمية إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع فى أفغانستان.

نقاش حول تدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان

ووفق وزارة الخارجية الباكستانية فقد قام الجانب الألماني والباكستاني بإجراء نقاش حول تدهور الأوضاع الأنسانية فى افغانستان التي يواجهها 40 مليون مواطن أفغاني.

ومن الجدير بالذكر كان من المقرر أن تلتقى وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بكل من موظفى السفارة الألمانية، والجمعية الألمانية للتعاون الدولى، التي تعمل مع الأشخاص الذين فروا من افغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وسيطرة حركة طالبان على مفاصل الدولة.

بالأضافة إلى انه كان من المقرر أن تلتقى بيروك باللاجئيين الأفغان الذين يعيشون فى إسلام آباد ويرغبون فى المغادرة إلى ألمانيا.