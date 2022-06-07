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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702690/الآن-رابط-الموقع-الرسمي-لوزارة-التربية-والتعليم-واهم-خدمات-النتائج

يوفر رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، العديد من الخدمات للطلاب، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني نتائج الطلاب في المراحل التعليمية المختلقة، سواء سنوات النقل أو المرحلة الإعدادية.

وينشر موقع دوت الخليج، رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وأهم خدمات النتائج الذي يوفرها.

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

وفرت وزارة التربية والتعليم، رابط إلكتروني لمعرفة نتائج الامتحانات الإعدادية للترم الثاني 2022، عبر بوابة التعليم الأساسي، بجانب إتاحة نتائج الطلاب 2022 للمرحلة الإعدادية على مواقع مديريات التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الإعدادية

يمكن لجميع الطلاب الشهادة الإعدادية، الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي2022، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم من هــــنــــا.

2- اختيار خانة الاستعلام عن نتيجة الطلاب.

3- اختيار نتائج الشهادة الإعدادية.

4- إدخال رقم الجلوس الخاص بطلاب المرحلة الإعدادية والضغط على عرض النتيجة.

أوائل الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم

كما أتاحت وزارة التربية التعليم على موقعها الإلكتروني، معرفة أوائل طلاب الشهادة الأعدادية، حيث يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

2- اختيار خدمات التعليم الأساسي.

3- اختيار أوائل الشهادة الإعدادية.

4- ستظهر لك لائحة بأوائل طلاب الشهادة الإعدادية في المحافظات المختلفة.

موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج سنوات النقل

ويتيح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، معرفة نتائج سنوات النقل للمراحل التعليمية المختلفة، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى رابط وزارة التربية والتعليم.

2- اختيار نتائج سنوات النقل.

3- ملء الخانات والبيانات المطلوبة وهي: «كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب - تحديد المرحلة الدراسية سواء الابتدائية أو الإعدادية - تحت الصف الدراسي بالمرحلة التعليمية - اختيار العام الدراسي - اختيار الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن نتيجته».

4- الضغط على عرض النتيجة.

خدمات النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم

كما يتيح موقع وزارة التربية والتعليم، عدة خدمات أخرى، منها:

1- خدمة استخراج بيان نجاح.

2- خدمة التقديم لرياض الأطفال لغات - تجريبي - مستقل لعام 2022- 2023.

3- خدمة التحويلات المدرسية، والاستعلام عن نتيجة التحويل.