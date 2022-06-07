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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702569/بجميع-الجهات-الحكومية-موعد-قبض-مرتب-شهر-يونيو-2022-صرف-مرتبات-يونيو

موعد قبض مرتب شهر يونيو 2022.. تزايدت عمليات البحث مؤخرًا للاستعلام عن موعد مرتبات شهر يونيو 2022، والذي يمثل آخر شهر في العام المالي الحالي 2021-2022، قبل الدخول في العام المالي الجديد 2022-2023، والذي يبدأ في شهر يوليو.

موعد قبض مرتب شهر يونيو 2022

وفي هذا الإطار ينشر موقع دوت الخليج موعد قبض مرتب شهر يونيو 2022، حيث سبق وأن حددتها وزارة المالية للعاملين والموظفين.

وقد أصدرت الوزارة كتابًا دوريًا تضمن موعد قبض مرتب شهر يونيو 2022 لآخر ثلاثة أشهر في السنة المالية الحالية.

ومن المقرر أن تكون موعد قبض مرتب شهر يونيو 2022، في 66 جهة وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدوولة، وذلك على مدار 5 أيام.

موعد قبض مرتب شهر يونيو 2022

ووفقًا لما حددته وزارة المالية، بشأن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022، فإن صرف المرتبات يبدأ صباح يوم الإثنين الموافق 21 يونيو المقبل، ولمدة 5 أيام، حيث ينتهى صرف المرتبات يوم 27 من الشهر نفسه.

ويأتي موعد قبض مرتب شهر يونيو 2022، في ضور الكتاب الدوري الذي كان قد أصدرته وزارة المالية، نهاية شهر مارس الماضي، حيث حددت مواعيد صرف آخر ثلات أشهر من العام المالي الجاريس 21/2022، والمتمثلة في شهور "إبريل – مايو – يونيو"، ليبدأ بعدهم عام مالي جديد 23-2022.

موعد قبض مرتب شهر يونيو 2022

وفيما يلي ننشر تقسيم أيام صرف المرتبات خلال بالتزامن مع موعد قبض مرتب شهر يونيو 2022، كالتالي:

يوم 21 يونيو يتم صرف مرتبات العالمين والموظفين بـ 33 جهة حكومية، وفي الثلاثاء 22 يونيو، يتم صرف المرتبات للعالمين بـ 33 وزارة حكومية، على أن يتم صرف باقي المرتبات على مدار ثلاثة أيام أخرى، وهم: 23 و 26 و 27 من الشهر نفسه.

موعد قبض مرتب شهر يونيو 2022

ويتم صرف مرتبات شهر يونيو للمعلمين من خلال ماكينات الصرف الآلي، لذلك تهيب الحكومة من المعملين عدم التزاحم على ماكينات الـ ATM ، خاصة وأن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد للوزارة، لذلك لا ينبغي التزاحم على ماكينات الصرف الآلي فضلًا عن مراعات الإجراءات الاحترازية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.