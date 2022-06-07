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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702704/تعاون-بين-إيجوث-التابعة-لوزارة-قطاع-الأعمال-العام-وإحدى-شركات-مجموعة-طلعت-مصطفى

شراكة جديدة مع القطاع الخاص..

وضع حجر أساس مشروع فندق "فورسيزونز"-الذي تنفذه إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، اليوم الثلاثاء، على أرض السلطانة ملك الواقعة على نهر النيل بمحافظة الأقصر، المملوكة لشركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

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تفعيل الشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص

ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل الشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة واستغلالها بالشكل الأمثل ويسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث كان قد تم توقيع عقد مشاركة بين شركة “إيجوث” وإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك لإنشاء فندق مستوى 5 نجوم على أرض السلطانة ملك.

وقد حضر الفعاليات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومن الشركة القابضة للسياحة والفنادق ميرفت حطبة رئيس مجلس الإدارة، والمهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي، و هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى.

مشروع فندق "فورسيزونز"

ويقع المنتجع الجديد فى الجانب الشرقي من النيل ويطل على وادى الملوك مباشرة، ويضم فندقًا في المنتصف وجناحين مصممين بأسلوب معماري فريد. ويتكون الفندق من 5 طوابق على مساحة 40 ألف متر مربع ويحتوى على 201 غرفة، بالإضافة إلى جراج للسيارات على مساحة 3 آلاف متر تحت الأرض.

كما يضم الفندق قاعات اجتماعات وجيمانيزيوم ونادي صحي وحمامات سباحة وحدائق وشلالات ومنطقة العاب أطفال، بالإضافة الى التراسات المطلة على النيل و قاعة المناسبات وغيرها من الملحقات.

أهم المقاصد السياحية في العالم

ويمثل الفندق الجديد إضافة حقيقية لقائمة الفنادق السياحية عالية المستوى وإضافة جديدة لمحافظة الأقصر، التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم .