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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /702700/البرلمان-ينتصر-للفلاح-مطالبات-بزيادة-مدة-وقف-ضريبة-الأطيان-عن-عام -والنواب-التعديلات-طوق-النجاة-للفلاحين--وجبالي-يرجئ-الموافقة-لمزيد-من-الدراسة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، وذلك فى ضوء القرارات التى اتخذتها القيادة السياسية للتخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

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وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، إرجاء الموافقة النهائية على تعديل قانون الضريبة على الأطيان الزراعية، بعد مطالبات الأعضاء، بأن يكون المدة لفترة عاملين أو ثلاثة.

أبو العلا يطالب بوقف ضريبة الأطيان 3 سنوات دعما للفلاح

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن الفلاح المصري يمثل ثلث القوى العاملة في مصر، مشيرا إلى أن الزراعة تمثل 15% من إجمالي الناتج القومي لمصر.

وقال أبو العلا: يجب توفير كل سبل الدعم للفلاح، بداية من تخفيض الضرائب، وتوفير السماد وحل مشكلات الري، وكذك تفعيل دور صندوق التكافل والإرشاد الزراعي.

واقترح عضو مجلس النواب، أن يكون مدة فترة توقف تحصيل الضريبة لـ3 سنوات أو إلغائها، مشيرا إلى أن الظروف العالمية التي تواجه العالم كله قد تطول عن سنة.

النائب خالد طايع يطالب بمد إيقاف فرض ضريبة الأطيان عن الفلاح لمدة 3 سنوات

و طالب النائب خالد تامر طايع، عضو مجلس النواب، بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية 3 سنوات بدلا من سنة واحدة .

وأكد النائب خالد تامر طايع، أن الفلاح يعاني من إرتفاع تكاليف الإنتاج، ولابد أن يتم دعم الفلاح بكافة الطرق الممكنة حيث أنه عصب الإنتاج والذي يجب أن نعتم به حيث أن الرئيس حريص على زيادة الرقعة الزراعية وبالتالي يجب أن نحافظ على الفلاح والرقعة الزراعية.

النائب أحمد البنا مطالبا بإلغاء ضريبة الأطيان الزراعية: الفلاح مش ملاحق كهربا ومياه

و أكد النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية، مشيرا إلى أنها خطوة هامة فى طريق النهوض بقطاع الزراعة، لاسيما وأن الأمل لدينا الآن فى قطاع الزراعة فى ظل الأزمات التى تواجه العالم.

وقال البنا : قبل أزمة فيروس كورونا كانت كل دولة بالعالم لديها ميزة نسبية فى أحد المحاصيل تتميز به عن باقى الدول، ولكن بعد تلك الأزمة أصبح هناك اتجاه لما يسمى المخزون الاستراتيجى للمحاصيل الهامة، متابعا، وهو ما يحتاج منا دعم الفلاح لتحقيق ذلك المخزون الإستراتيجى.

وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بمد فترة إيقاف تلك الضريبة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، أو إلغاءها تماما، دعما للفلاج، قائلا:" الفلاح مش ملاحق كهرباء ولا مياه ولا غيرها من الخدمات "، مشددا على ضرورة توفير الدعم الكامل للفلاح

وأشار النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، إلى أهمية مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى الذى افتتحه الرئيس السيسى مؤخرا، مؤكدا انه من أعظم المشروعات فى قطاع الزراعة يضاف إلى إنجازات الرئيس فى ملف استصلاح الأراضى والتوسع فى الرقعة الزراعية ، حيث نجح فى إضافة نحو 4 مليون فدان للرقعة الزراعية.

محمد زين الحكومة يسأل عن حوافز دعم القطاع الزراعي.. ويطالب بمزيد من دعم الفلاحين

و دعا النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بأن تكون الزراعة هي الاستثمار الأول في مصر، من خلال توفير الدعم الكامل للفلاح، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخصوصا من المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد النائب أن وقف ضريبة الأطيان لمدة عام أمر جيد من الحكومة، متابعا: ولكن حينما أقرت الحكومة قانون الاستثمار تضمن حوافز كبيرة للمستثمرين سواء من إلغاء الضرائب أو منح أراضي بدون مقابل، متسائلا: أين دعم الفلاح والحوافز الممنوحة له.

وقال زين الدين: الفلاح المصري هو المستثمر الأصيل على الأرض المصرية، ولابد من دعمه وتوفير كافة الحوافز من أجل العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.

وأشار النائب إلى أنه مع الأزمة التي يشهدها العالم، لجأت بعض الدول لوقف تصدير السلع الاستراتيجية، متسائلا: أين سياسة الدولة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي؟.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة ألا يقف الدعم عند وقف ضريبة الأطيان لمدة عام، ولكن يجب أن يكون هناك مزيد من الحوافز، لزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي.