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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /702646/التناية-وقعت-فى-الترعة-مصرع-فتاة-وإصابة-4-أخرين-بانقلاب-سيارة-بالبحيرة

سقطت سيارة محملة بالعمالة الزراعية بترعة مشروع ناصر بدائرة قسم شرطة أبو المطامير، ونتج عن الحادث مصرع فتاة وإصابة 4 أخرين وجارى البحث عن مفقودين بواسطة قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن البحيرة.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تبلغ للواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإنقلاب سيارة بمشروع ناصر بجوار منطقة كوبري الروضة، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الإنقاذ النهري، وتبين من الفحص أن السيارة كانت تقل عمالة زراعية.

أعداد الضحايا

ونتج عن الحادث مصرع أمل محمود حسين موسي، 14 عامًا، طالبة ومقيمة بقرية شلتوت، وإصابة 4 أخرين وهم كل من زينب محمد وليد، 18 عامًا، حنان أحمد أحمد، 30 عامًا، رحمة عرفات فتوح، 16 عامًا، دعاء عبد الله إبراهيم، 14 عامًا، وتم نقلهم لمستشفي غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

البحث عن مفقودين

ويسعى رجال الإنقاذ النهري بجهد كبير للبحث عن المفقودين من مستقلي السيارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

ويكثف رجال قوات الإنقاذ النهري، جهودهم للبحث عن المفقودين من مستقلي السيارة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

سقوط صاحب شركة بمدينة نصر هارب من ٦٠ سنة سجن

نجح رجال مباحث القاهرة من ضبط هارب مطلوب التنفيذ عليه في23 حكم قضائي بإجمالي مدد حبس بلغت أكثر من 60 سنة، ومتهم في قضايا شيكات وتبديد، ويأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تفاصيل الأحكام

وكشفت تحريات مباحث القاهرة بان المتهم يمتلك شركة لتجديد السيارات، ومقيم بمدينة نصر، مطلوب التنفيذ عليه فى 23 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا تبديد وشيكات، بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 60 سنة و 6 أشهر، وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط المتهمين بسرقة أتوبيس شركة بالمقطم

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بإرتكاب واقعة سرة سيارة بالمقطم.

تلقي بلاغ

البداية عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من مواطن، يفيد بسرقة سيارته الخاصة بجهة عمله حال توقفها أسفب مسكنه ولم يتهم أو يشبه في أحد بإرتكاب الواقعة.

التحريات وضبط المتهمين

وكثف رجال مباحث المقطم من التحريات وإستخدام التقنيات الحديثة وتمكنوا من ضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص أحدهم يعمل بالجهة التي يعمل فيها مقدم البلاغ ومقيمين في محافظة الجيزة، وبتفتيشهم عصر بحوزتهم على 2 مفتاح خاص بالاتوبيس.

تقطيع الأتوبيس قطع غيار

وواجه رجال المباحث المتهمين بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة بعد إستغلال احدهم طبيعة عمله مع المبلغ وقيامه بصنع نسخة من المفتاح الأصلي للسيارة، وقام الأخران بتنفيذ عملية السقة وطمس الأجزاء الجوهرية لها وتقطيعها لأجزاء وبيعها قطع غيار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.