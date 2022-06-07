انت الان تتابع تفاصيل خبر «نقل النواب» تناقش طلب النائب أمام منصورلتطوير مزلقان وسط البلد بكفر صقر..غدًا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /702644/نقل-النواب-تناقش-طلب-النائب-أمام-منصورلتطوير-مزلقان-وسط-البلد-بكفر-صقرغدا

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعها غدا، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب إمام منصور، بشأن:

الاول: بشأن سرعة الانتهاء من تطوير مزلقاني أبو الشقوق ووسط البلد بكفر صقر- الشرقية.

الثاني: بشأن تضرر المواطنين من غلق مزلقان فاقوس الأوسط بمحافظة الشرقية منذ أكثر من عام.

دوت الخليج

«نقل النواب» تناقش طلب النائب أمام منصور بشأن سرعة الانتهاء من تطوير مزلقاني أبو الشقوق ووسط البلد بكفر صقر..غدًا

نقل النواب توصي بتحمل محافظة الشرقية تكاليف إنشاء كوبري مشاة فوق مزلقان فاقوس

وكانت قد ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، طلب الإحاطة المقدم من النائب إمام منصور بشأن فتح مزلقان فاقوس الأوسط ، والذي يمثل شريان لمدينة فاقوس والتى بها حوالى 3 مليون نسمة حيث تم إغلاق المزلقان ولا يوجد بدائل له . و

كانت قد أوصت لجنة النقل والمواصلات، أن تتحمل محافظة الشرقية التكلفة ويتم إرسال خطاب للجنة بالتفاصيل بدء الإنشاء وتاريخ الانتهاء وإخطار اللجنة بالمعوقات والمتابعة مع النائب مقدم طلب الإحاطة.

وأضاف مسئول وزارة النقل والمواصلات انه تم إغلاق المزلقان بناء على طلب الوحدة المحلية منذ 2003 ، وتم فتحة في 2008 ثم تم اغلاقة مرة اخري في 2017 بطلب من الوحدة المحلية لما يسببة من مشكلات.

ومن جانبة نائب محافظة الشرقية أحمد عبد المعطي ، انه سيتم عمل دراسات بشأن كوبرى المشاة المزمع إنشاءة فوق مزلقان فاقوس بالشرقية.