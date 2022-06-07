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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /702642/أبو-العلا-يطالب-بوقف-ضريبة-الأطيان-3-سنوات-دعما-للفلاح

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن الفلاح المصري يمثل ثلث القوى العاملة في مصر، مشيرا إلى أن الزراعة تمثل 15% من إجمالي الناتج القومي لمصر.

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مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بضريبة الأطيان

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.

أبو العلا يطالب بوقف ضريبة الأطيان 3 سنوات دعما للفلاح

وقال أبو العلا: يجب توفير كل سبل الدعم للفلاح، بداية من تخفيض الضرائب، وتوفير السماد وحل مشكلات الري، وكذك تفعيل دور صندوق التكافل والإرشاد الزراعي.

واقترح عضو مجلس النواب، أن يكون مدة فترة توقف تحصيل الضريبة لـ3 سنوات أو إلغائها، مشيرا إلى أن الظروف العالمية التي تواجه العالم كله قد تطول عن سنة.