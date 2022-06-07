انت الان تتابع تفاصيل خبر كشف ملابسات تحرش سائق بفتاة بمصر الجديدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /702639/كشف-ملابسات-تحرش-سائق-بفتاة-بمصر-الجديدة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيام سائق تابع لإحدى شركات نقل الركاب بالقاهرة بالتحرش بفتاة.

رصد مقطع فيديو

ورصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحوى إدعاء فتاة بقيام سائق سيارة ملاكي بدعوتها للركوب رفقته وقيامه بالنزول وإفهامها بأنه سائق إحدى شركات نقل الركاب، وتبين من الفحص سابقة توجه الفتاة في 1 يونيو إلى قسم شرطة مصر الجديدة، وادلت بأقوال تضررها من قائد سيارة ملاكي لقيامه بالتحرش بها، وأثناء تحرير المحضر تلقت اتصال هاتفي من والدها وطلب منها الإنصراف من القسم ورفضت استكمال الإجراءات، وتم تحرير محضر بأقوالها وعدم رغبتها في استكمال المحضر او اتهام قائد السيارة وأقرت بذلك وانصرفت

تداول الفيديو

وعقب تداول مقطع الفيديو المشار إليه تم إستدعاء المٌبلغة وأفادت بقيام المشكو فى حقه بدعوتها للركوب رفقته لتوصيلها تم تحديد قائد السيارة وضبطه.

مواجهة المتهم

وبمواجهته أقر بأنه يعمل سائق بإحدى شركات نقل الركاب ، وكان بصحبته عميل قام بإنزاله بذات المكان وشاهد الشاكية متوقفه فسألها إن كانت تحتاج التوصيل وعرف نفسه بأنه سائق بشركة لنقل الركاب وبإمكانه توصيلها لأى مكان ولم يتعدى عليها ولم يقم بمعاكستها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 25 تاجر مخدرات وتنفيذ 7312 حكم قضائى فى القليوبية

ونجح قطاع الأمن العام العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بوزارة الداخلية في شن حملة أمنية مكبرة مع عناصر قطاع الأمن المركزي، على مركز طوخ وعدد من المراكز والأقسام الشرطية بنطاق محافظة القليوبة، وتم ضبط 20 قضية مخدرات، ضُبط خلالهاعلى كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 25 متهم لـ 16 منهم معلومات جنائية.

كما نجحت الجهود الامنية في تنفيذ 7312 حكم قضائي متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين لتقديمهم لجهات التحقيق.