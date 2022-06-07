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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /702638/محمد-أبو-زيد-يثير-أزمة-تعطيل-الإجراءات-أمام-المحاكم-ويطالب-وزير-العدل-بالتدخل

أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومدة لـ3 سنوات مقبلة، يحقق إنجاز في العدالة.

دوت الخليج

محمد أبو زيد يثير أزمة تعطيل الإجراءات أمام المحاكم.. ويطالب وزير العدل بالتدخل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

اجراءات الطعن فى محكمة النقض

وأشار النائب، إلى أن الفترة الماضية كان يقع على عاتق محكمة النقض جهودا كبيرة، مما تسبب في عدم تحقيق العدالة الناجزة، موضحا أن محكمة النقض دورها الرئيسي هو "محكمة قانون".

وأكد أن إحالة قضايا الجنح إلى محكمة النقض يترتب عليه تعطيل القضايا، لذا فمن الأفضل الرجوع بالمحكمة لدورها الأساسي باعتبارها "محكمة قانون".

وانتقد أبو زيد، ما يوجهه المحامين في المحاكم من إجراءات تتسبب في تعطيل الإجراءات، وكذلك تأخير العمل القضائي.

وقال: نلفت نظر وزير العدل والمحامين العموم، إلى ضرورة مراعاة المحامين وتطبيق القانون مع تسهيل الإجراءات لخدمة المحامي والمواطنين، متابعا: نحن لا نطالب بإجراءات مخالفة للقانون، ولكن يجب أن يكون هناك مراعاة لتسهيل الإجراءات