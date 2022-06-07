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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /702631/هشام-حسين-يثير-تأخر-الحكومة-في-إنشاء-محكمة-أكتوبر-أمام-جلسة-البرلمان

أكد الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن سعي الحكومة نحو تخفيف العبء عن محكمة النقض أمر جيد لتخفيف إجراءات التقاضي، وحل مشكلات تكدس القضايا.

دوت الخليج

هشام حسين يثير تأخر الحكومة في إنشاء محكمة أكتوبر أمام جلسة البرلمان

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وأشار النائب، إلى أنه في ضوء سعي الدولة لحل مشكلات التكدس، منذ 30 مايو من العام الماضي وبعد مرور أكثر من سنة، إلا أنه لم يحدث أي تحرك بشأن إنشاء محكمة 6 أكتوبر.

اجراءات الطعن أمام محكمة النقض

ووجه هشام حسين، رسالة إلى وزير العدل بسرعة التحرك للتخفيف عن المواطنين، قائلا: "محكمة الجيزة والجميع يعلم ما تعانية من تكدس، فغير المقبول أن يصعد مواطن للدور السادس بدون أسانسير".

وأكد أن إجراءات التيسير على المتقاضين يتطلب وجود محاككم بشكل أفضل، مشيرا إلى أن أرض محكمة 6 أكتوبر موجودة، وتم الحصول على وعد صريح ولكن حتى الآن لم يتم التحرك.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات بالتنسيق بين وزارتي العدل والإسكان، لاستمرار نجاح الحكومة في التخفيف عن المواطنين.