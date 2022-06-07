انت الان تتابع تفاصيل خبر محمد رمضان يتسبب في بكاء طفل.. فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك، أثناء تواجده في الصورة ومقابلة جمهوره وكان أبرزهم الطفل الذي بكى بمجرد رؤيته له.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل فيديو بكاء الطفل بعد رؤية محمد رمضان

شعبية محمد رمضان الواسعة

حيث كان من بين الجمهور طفل بكى بمجرد رؤية محمد رمضان، الأمر الذي دفع رمضان لإحتضانه وسؤاله عن سبب البكاء “يا حبيبي بتعيط ليه؟” ليجيب عليه الطفل “عشان بحبك”، وتضمن الفيديو لقطات أخرى كان محمد رمضان يلتقط فيها الصور مع باقي المجتمعين حول سيارته.

ومن الجدير بالذكر، أن شارك محمد رمضان فيديو له مع نجله في طائرته الخاصة الأحد الماضي، على أنغام أغنيته الجديدة بلالين، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” واكتفى بالتعليق عليها بإيموجي قلب.

شقيقة مايكل جاكسون تتفاعل مع بلالين

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، وكان من بين المتفاعلين المغنية العالمية لاتويا جاكسون شقيقة مايكل جاكسون التي علقت بإيموجي قلب، فضلا عن مصمم الأزياء الألماني الشهير فيليب بلين.

وتعد أغنية محمد رمضان الجديدة بلالين من كلمات وألحان اسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير فيكتور كريدي، تنفيذ محمود الشيخ، ومهندس ديكور عاصم على، وبروديوسر محمد سعيد وعمرو علاء، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة، وجاءت كلمات العمل على النحو الأتي:

كلمات أغنية بلالين

دخولنا مرعب خلا الكل يركن وحش اللعبة حضر يبقى كله يكتم ماليش اخر من الاخر انا متحكم هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي عاوز اخصام جديده يبقو معجبين

اسال كل اللي قبلك هيقولولك انا مين انا واخد المجال ده رايح جاي قعدت اشيل انا اللي رحت بيعت المايه بحارة السقاقين عاملي فيها بوس عاملي فيها رئيس عصابه وانت يا اهبل خيش وقش ساقط فالصياعه يلا كن انت وقرودك وانتباه يا غابه لو عرفتوا تاريخي هتقولولي يا بابا

يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي يا جامد انا كده من يومي نسخه وحده وهمه قلدوني الاسطورة انا لقبوني صعبه عليكم انكو توصلولي