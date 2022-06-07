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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /702629/مصرع-فتاة-وإصابة-4-أخرين-في-انقلاب-سياره-محمله-بالعمالة-الزراعية-بترعة-ناصر-بالبحيرة

شهدت مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء، حادث إنقلا سيارة " تومنايه"، محملة بالعمالة الزراعية بترعة مشروع ناصر بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، وأسفر الحادث عن مصرع فتاة وإصابة 4 أخرين وجاري البحث عن المفقودين بمساعدة قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن البحيرة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإنقلاب سيارة توناية بمشروع ناصر بجوار منطقة كوبري الروضة وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الإنقاذ النهري، وتبين من الفحص أن السيارة كانت تنقل عمالة زراعية.

وأسفر الحادث عن مصرع " أمل محمود حسين موسي"، 14 عامًا، طالبة ومقيمة بقرية شلتوت، وإصابة 4 أخرين وهم كل من:" زينب محمد وليد، 18 عامًا، حنان أحمد أحمد، 30 عامًا، رحمة عرفات فتوح، 16 عامًا، دعاء عبد الله إبراهيم، 14 عامًا"، وتم نقلهم لمستشفي غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

العرض على النيابة العامة

وكثف رجال قوات الإنقاذ النهري، جهودهم للبحث عن المفقودين من مستقلي السيارة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.