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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /702628/هارب-من-60-سنة-حبس-ضبط-صاحب-شركة-بمدينة-نصر

نجح رجال مباحث القاهرة من ضبط هارب مطلوب التنفيذ عليه في23 حكم قضائي بإجمالي مدد حبس بلغت أكثر من 60 سنة، ومتهم في قضايا شيكات وتبديد، ويأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تفاصيل الأحكام

وكشفت تحريات مباحث القاهرة بان المتهم يمتلك شركة لتجديد السيارات، ومقيم بمدينة نصر، مطلوب التنفيذ عليه فى 23 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا تبديد وشيكات، بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 60 سنة و 6 أشهر، وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط المتهمين بسرقة أتوبيس شركة بالمقطم

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بإرتكاب واقعة سرة سيارة بالمقطم.

تلقي بلاغ

البداية عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من مواطن، يفيد بسرقة سيارته الخاصة بجهة عمله حال توقفها أسفب مسكنه ولم يتهم أو يشبه في أحد بإرتكاب الواقعة.

التحريات وضبط المتهمين

وكثف رجال مباحث المقطم من التحريات وإستخدام التقنيات الحديثة وتمكنوا من ضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص أحدهم يعمل بالجهة التي يعمل فيها مقدم البلاغ ومقيمين في محافظة الجيزة، وبتفتيشهم عصر بحوزتهم على 2 مفتاح خاص بالاتوبيس.

تقطيع الأتوبيس قطع غيار

وواجه رجال المباحث المتهمين بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة بعد إستغلال احدهم طبيعة عمله مع المبلغ وقيامه بصنع نسخة من المفتاح الأصلي للسيارة، وقام الأخران بتنفيذ عملية السقة وطمس الأجزاء الجوهرية لها وتقطيعها لأجزاء وبيعها قطع غيار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

ضبط 25 تاجر مخدرات وتنفيذ 7312 حكم قضائى فى القليوبية

ونجح قطاع الأمن العام العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بوزارة الداخلية في شن حملة أمنية مكبرة مع عناصر قطاع الأمن المركزي، على مركز طوخ وعدد من المراكز والأقسام الشرطية بنطاق محافظة القليوبة، وتم ضبط 20 قضية مخدرات، ضُبط خلالهاعلى كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 25 متهم لـ 16 منهم معلومات جنائية.

كما نجحت الجهود الامنية في تنفيذ 7312 حكم قضائي متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.