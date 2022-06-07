انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس الاتحاد المصري للاسكواش لـ دوت الخليج: قرار الشوربجي بتمثيل إنجلترا مسألة شخصية.. وشقيقه لا يفكر مثله حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /702625/رئيس-الاتحاد-المصري-للاسكواش-لـ-تحيا-مصر-قرار-الشوربجي-بتمثيل-إنجلترا-مسألة-شخصية-وشقيقه-لا-يفكر-مثله

تحدث رئيس الاتحاد المصري للاسكواش عاصم خليفة، عن تبعيات القرار الذي اتخذه لاعب الاسكواش المصري محمد الشوربجي، والذي فضل أن يمثل المنتخب الإنجليزي في المحافل الدولية بدلاً من المنتخب المصري.

دوت الخليج

وقال خليفة، في حديث خاص له عبر موقع "دوت الخليج"، أن قرار اللاعب بتمثيل المنتخب الانجليزي، هوقرار نابع من مسئوليات شخصية خاصة به كلاعب.

تصريحات رئيس الاتحاد المصري للاسكواش

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للاسكواش:" محمد الشوربجي قرر أنه يمثل إنجلترا لأنه عايش فيها بقاله 20 سنه وهو حالياً عنده 31 سنه، وعايز حياته تستقر ليس أكثر من ذلك"، وهو يخطط لهذا الأمر منذ فترة كبيرة تكاد تصل ل 10 سنوات"

واستكمل " ليس من حق اللاعب أن يتهم الاتحاد المصري بعدم توفير العدم الكافي للاعبين، فهو فضل أن يمثل المنتخب الانجليزي وانتهى الأمر".

وعن موقف مروان شقيق اللاعب، ولاعب الاسكواش أيضا، قال:" مروان دماغه تختلف عن أخيه محمد، ونحن كاتحاد اتخذنا الخطوات اللازمة لمعرفة موقف اللاعب من تمثيل المنتخب المصري أم أنه من الممكن أن يفضل أن يقوم بعمل مشابه لأخيه ويمثل منتخب إنجلترا، ولكن لم يصلنا رد منه إلى الآن".

واستعرض رئيس الاتحاد المصري خلال حديثه معنا، إنجازات الدولة المصرية في الاسكواش، وعن تواجد 7 لاعبين مصنفين عالميًا غير محمد الشوربجي، وهو ما لا يضايقه بالعكس فهو يرى أن راية مصر ستظل مرفوعة في لعبة الاسكواش.