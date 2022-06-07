انت الان تتابع تفاصيل خبر مطالبات دولية من إيران بـ«التعاون التام» مع وكالة الطاقة الذرية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /702636/مطالبات-دولية-من-إيران-بـالتعاون-التام-مع-وكالة-الطاقة-الذرية

قامت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، بطرح نص قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينتقدون فيه عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية، وصرح دبلوماسي أوروبي للوكالة أنه تم "تقديم النص خلال الليل".

دوت الخليج

أمريكا ودول أوروبية تطالب طهران بالتعاون مع الوكالة الذرية

وأفادت وكالة «فرانس برس»ن نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأنه يطالب نص القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الثلاثة، بقيام طهران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الصين وروسيا تحذران من نص القرار

ومن ناحية أخرى حذرت كل من الصين وروسيا من أن قرارًا من هذا النوع يمكن أن يؤدي إلى عرقلة المفاوضات النووية الأيرانية، ومن الجدير بالذكر أن سيتم التصويت على هذا النص يوم الخميس، وذلك بالتزامن مع اجتماع مدته أسبوع سيعقده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يضم 35 عضوا، وذلك وفق ما صرح به أحد الدبلوماسيين.

تساؤلات حول آثار اليورانيوم المخصب

وصرحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها في آواخر الشهر الماضي، أنها لا تزال لديها عددًا من الأسئلة لم تحدث توضيحات بشأنها، والتي تتعلق حول آثار اليورانيوم المخصب، والذي تم العثور عليه في ثلاثة مواقع لم يتم الإعلان عنها من جانب إيران.

وفي سياق متصل، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، عن أمله في إيجاد حل لهذه المسائل بشكل نهائي.

وفي حالة تم اعتماد القرار الأمريكي - الأوروبي خلال الأيام المقبلة، سيكون ذلك بمثابة أول نص يتم فيه توجيه انتقادات إلى ايران منذ يونيو عام 2020.

إيران تنتقد نص القرار

ومن جهة أخرى، انتقد المتحدث باسم الخارجية الأيرانية سعيد خطيب زاده، هذا القرار، مشيرًا إلى أنه سيكون له تأثيرًا على تعاون الحكومة الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما سيؤثر على مسار المفاوضات.