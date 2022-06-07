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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /702627/بري-الوسيط-الأمريكي-سيأتي-إلى-لبنان-لبحث-موضوع-ترسيم-الحدود-البحرية

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في بداية جلسة انتخاب اللجان النيابية، أنه من المقرر أن يأتي أموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي إلى لبنان؛ لترسيم الحدود البحرية.

دوت الخليج

ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

ووفق ما نشره موقع "النشرة"، قال بري خلال جلسة انتخاب البرلمان -فيما يتعلق بانتخاب اللجان-: «اللجان النيابية هي المطبخ الحقيقي لمجلس النواب»، متمنيًا حصول التوافق وإلا سيستمرون أسابيع في الانتخاب، لافتًا إلى أن هناك أماكن لكل النواب.

انتخاب رؤساء اللجان النيابية

والجدير بالذكر أن نبيه بري، دعا إلى عقد الجلسة اليوم الثلاثاء، من أجل انتخاب رؤساء اللجان النيابية بالاقتراع السري، وذلك وفق نص اللائحة الداخلية للمجلس، ويأتي ذلك في ختام الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد، والذي شهد فيه انتخاب نبيه بري رئيسًا للمجلس، وإلياس بو صعب نائبًا للرئيس، آلان عون وهادي أبو الحسن أميني سر، وميشال موسي وعبد الكريم كبارة لعضوية مفوضي هئية مكتب المجلس.

وساطة أمريكية لبحث موضوع ترسيم الحدود البحرية

ويذكر أن وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس، صرح بأن الخلاف مع لبنان بشان احتياطات الغاز الطبيعي البحري هى مسألة مدنية، وسيتم العمل على إيجاد حلول لها بشكل دبلوماسي بواسطة أمريكية.

وأضاغ غانتس، أن كل ما يتعلق بشأن ترسيم الحدود البحرية سيتم حله في إطار المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن منصة أستخراج غاز كاريش تقع ضمن نفوذ اسرائيل وليس فى المنطقة المتنازع عليها مع لبنان".