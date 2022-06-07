أخبار مصرية

ضبط المتهم بإطلاق النيران على عائلته بقرية أبو مناع بقنا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:30 مساءً - تمكنت وزارة الداخلية من كشف ملابسات البلاغ المقدم لمركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا بقيام "أحد الأشخاص"  بإطلاق أعيرة نارية من  بندقية آلية كانت بحوزته تجاه أفراد أسرته "والده ، والدته وأشقائه الأربعة" مما أدى لوفاتهم عدا والدته "مصابة وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج" لخلافات بين المتهم ووالده لرغبته فـى أن يستكمل له نفقات بناء مسكن خاص به.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المُتهم بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا وأمكن ضبطه حال تواجده بإحدى المساكن بالمنطقة الجبلية بدائرة قسم شرطة قنا.. وبحوزته (السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة - عدد من الطلقات لذات العيار- 2خزينة آلية).

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وعلل ذلك لسوء معاملة والده له ورفضه إعطائه إحتياجاته المادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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