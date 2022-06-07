بعد استبعاده من المنتخب للإصابة.. محمد صلاح يستمتع بإجازته.. صورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:30 مساءً - نشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي والفراعنة، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال استمتاعه برحلة بحرية بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني التي تستعد لمواجهة أثيوبيا في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2023 بكوت ديفوار.

وارتفعت أسهم أحمد رفعت لاعب فيوتشر فى المشاركة أساسياً مع المنتخب الوطنى الأول خلال مباراة إثيوبيا، المقرر لها بعد غد الخميس، فى تصفيات أمم أفريقيا التى ستُقام فى كوت ديفوار عام 2023.

وقرر إيهاب جلال المدير الفنى للمنتخب الوطنى ضم أحمد رفعت لقائمة الفراعنة التى ستطير ظهر اليوم الثلاثاء، على متن طائرة خاصة لخوض مباراة إثيوبيا التى ستقام فى السادسة من مساء بعد غد الخميس، بتوقيت القاهرة فى مالاوى.

وتُقام مباراة مصر وإثيوبيا فى مالاوى بسبب رفض إقامة مباريات إثيوبيا بملاعبها لعدم تطابقها للمواصفات الدولية.

وتُشير الدلائل إلى أن فرص أحمد رفعت فى الظهور مع المنتخب الوطنى أمام إثيوبيا تبدو قوية بسبب الغيابات الكثيرة التى يعانى منها المنتخب القومى فى موقعة الخميس المقبل، حيث سيغيب الثلاثى محمد صلاح ومحمد الننى وتريزيجيه للإصابات المختلفة.

وفضل الجهاز الفنى لمنتخب مصر إراحة محمد صلاح في مباراة إثيوبيا ومنحه راحة عقب إجرائه لأشعة أثبتت وجود شد خفيف، كما أجرى محمود تريزيجيه أشعة أثبتت إصابته بشد فى العضلات لذا خرج من حسابات الجهاز الفني من مباراة إثيوبيا.