تكليفات جديدة من الخشت لمعهد الأورام بشأن قوائم الانتظار

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وكلف الدكتور الخشت، عميد معهد الأورام بوضع أولوية قصوى لملف خدمة المرضى المترددين على المستشفيات التابعة للمعهد، بما يساهم فى تحسين الخدمات الطبية المُقدمة للمرضى، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التى يتلقونها لتكون بأعلى درجة من الكفاءة والمهنية الطبية، وتقليل قوائم الانتظار، وتوسيع نطاق الخدمات لتمكين المزيد من المرضى من الحصول على العلاج والرعاية اللازمة، بالإضافة إلى توفير مستوى متميز من العناية الطبية المتكاملة فى جميع مجالات الأورام فى نطاق بيئة تعليمية وبحثية متكاملة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد الخشت مع عميد المعهد القومى للأورام، آخر التطورات فى مستشفى الثدى، والتى تتضمن تطوير البنية التحتية والطبية، وزيادة العيادات الخارجية، وإنشاء استراحات للمرضى، ومضاعفة الأجهزة التشخيصية وأسرة العلاج الكيميائى، وإنشاء صيدلية إكلينيكية جديدة، واستحداث قسم للعلاج الإشعاعى، وزيادة الطاقة الاستيعابية والأجهزة الطبية الحديثة بقسم الأشعة التشخيصية.
كما تم استعراض نسب الإنجاز فى مشروع مستشفى 500 500، والتى بلغت ما يزيد على 70 % من أعمال المرحلة الأولى بالمشروع، والانتهاء من واجهات المبنى الأمامى، والعمل على الانتهاء من إجراءات شراء الأجهزة الطبية وجميع المستلزمات.
كما تناول اللقاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة المعهد القومى للأورام القديم بمبانيه الشمالى والجنوبى وتزويده بأحدث الأجهزة وفقًا لكود المستشفيات العالمية، وإضافة 255 سريرًا، منهم 145 سريرًا للمرضى و110 أسرة للعلاج بالكيميائى، بالإضافة إلى 6 غرف عمليات و18 سريرًا للرعاية المركزة، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمبنى الجنوبى بما يمثل 50% من الطاقة الاستيعابية للمعهد.
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