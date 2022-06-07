مدير «العمل الدولية»: سعيد بما تحقق فى القوانين النقابية بمصر

جدة - نرمين السيد - التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، جلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية الجديد، للوقوف على أولويات عمل الوزارة مع المنظمة فى المرحلة المقبلة، وكيفية تقديم الدعم الفنى لهذه الأولويات، وتحديد بعض الرؤى للمشروعات المقترحة والجدول الزمنى لتنفيذها، وضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتقديم المساعدة والخبرة والدعم الفنى والمادى فى مجالات العمل والعمال.





اللقاء جاء على هامش الدورة العاشرة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولى المنعقدة حاليا بقصر الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بالمدينة السويسرية - جنيف، ويشارك فيها 5000 مندوب من 187 دولة الأعضاء بالمنظمة الدولية، يمثلون الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال ".

فى مستهل اللقاء هنأ وزير القوى العاملة جلبرت هونجبو على توليه منصب مدير عام منظمة العمل الدولية بعد جاى رايدر، مؤكدا أن هذا يعد إضافة للقارة الإفريقية، واستعرض سعفان ما تم من إنجازات فى القوانين العمالية والنقابية فى مصر منذ عام 2016 حتى الآن، لافتا إلى أنه تم إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد وتعديلاته ومن ثم إجراء الانتخابات العمالية الأولى فى الدورة التى انتهت فى 2022، وبدء الدورة الجديدة لمدة أربع سنوات تنتهى فى 2026.

كما أشار الوزير إلى بعض المشروعات التى يتم تنفيذها بين المنظمة ووزارة القوى العاملة، ومن أهمها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر، والبرنامج القطرى للعمل اللائق، مؤكدا ضرورة تنفيذ فى مصر.

من جانبه أعرب مدير عام منظمة العمل الدولية الجديد عن سعادته بما تم تحقيقه من تقدم محرز فى معايير العمل الدولية "القوانين النقابية والعمالية" فى مصر، مشددا على أنه على أتم استعداد لاستكمال وتنمية التعاون الجارى مع مصر.



كما أعرب المدير العام عن امتنانه على الدعم والثقة التى منحت له من قبل الدولة المصرية لأداء مهمته، مشيرا إلى أنه يعول على دعم سفارة مصر له وكفاءة الجهاز الدبلوماسى المصرى، وقال المدير العام: إنه يتابع باهتمام دور مكتب منظمة العمل الدولى بالقاهرة والجهود المبذولة بشأن العلاقات الصناعية، مشيرا إلى أهمية تنمية التعاون بين المنظمة والدولة المصرية.

وأعرب جلبرت هونجبو عن أهمية الدور الذى تقوم به مصر كدولة فى إفريقيا، مؤكدا أن هذا الدور لابد أن يكون صوتا لإفريقيا، وإنه على استعداد للتواصل الدائم مع السفارة المصرية لنجاح هذه المهمة.

وتحدث السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف عن مؤتمر المناخ القادم ودور مصر فيها أهمية العمل سويا، معربا عن تطلعه لمشاركة المدير العام فى المؤتمر والمبادرات التى تطلق على هامشه.

وقدم السفير المصرى الشكر والتهنئة للمدير الجديد لمنظمة العمل الدولية، مبديا استعداده للتعاون معه فور بدء عمله فى أول أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تواصل مستمر بشأن الحوار من أجل المياه، والذى سيبدأ أعماله نهاية يونيو وبداية يوليو المقبل.

وفى هذا السياق أكد المدير العام أن نجاح مؤتمر المناخ يتوقف على الجميع، وأن منظمة العمل الدولية ستبذل قصارى الجهد للانخراط فى هذا الموضوع.