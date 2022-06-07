تعذيب مرضى بالكورباج.. تشميع 4 مراكز لعلاج الإدمان بالشرقية (صور)

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وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، بها عدد كبير من المدمنين بلغ 129 مريضا، منهم مرضى بهم آثار تعذيب باستخدام "الكرباج"، والأماكن لا تتوافر بها أى اشتراطات صحية، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، ولا يوجد أى فريق طبى أو إشراف طبى على المرضى، مما يعرضهم للخطر الداهم، هذا بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشآت لسياسات مكافحة العدوى، وقانون البيئة، مع عدم إتخاذ الإجراءات الإحترازية، مما يؤدى إلى إنتشار العدوى العدوى بين النزلاء، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وعمل تقرير طبى بالحالة الصحية للمرضى الظاهر عليهم آثار التعذيب، وتم تشميع هذه المراكز، وتحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة أبو كبير، وتسليم المشرفين عن هذه المراكز لقسم الشرطة للعرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى إطار توجيهات القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، ضمانا لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
وأكد مسعود استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدا عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدما الشكر لمدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلى، وجميع مفتشى الحملة، ورجال الشرطة وجميع المشاركين فى هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
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