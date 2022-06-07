أكاديمية الشرطة تستقبل شباب 64 دولة مشاركين فى منحة ناصر للقيادة

جدة - نرمين السيد - استقبلت أكاديمية الشرطة نُخبة من الشباب والفتيات المُشاركين ببرنامج منحة ناصر للقيادة الدولية (الدفعة الثالثة) تحت شعار (شباب عدم الإنحياز وتفعيل تعاون الجنوب جنوب) برعاية من رئيس الجمهورية، ويُمثلون (64) دولة على مستوى قارات "إفريقيا –آسيا- أوروبا- الأمريكيتين) والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة.





استكمالا لجهود الدولة المصرية فى تعزيز دور الشباب محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تقديم أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلى تمكينهم من المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم وذلك بهدف إنشاء قاعدة قوية وثرية من الكفاءات الشبابية.

كان فى استقبالهم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث رحب بالوفد الزائر ونقل لهم تحيات وزير الداخلية الذى يولى فعاليات هذه الزيارة اهتماماً بالغاً ومتابعة دقيقة، ومن جانبها أعربت وكيل وزارة الشباب والرياضة، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، عن شكرها البالغ لوزارة الداخلية مُمثلة فى أكاديمية الشرطة، مؤكدةً حرصها على تكرار تلك الزيارة التى تُسهم فى تنمية وصقل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجانبين.

بدأت فعاليات الزيارة بمُشاهدة فيلم تسجيلى يوضح أنشطة الأكاديمية المختلفة فى سبيل إعداد وتأهيل رجال الشرطة، أعقبها جولة تفقدية لكيانات الأكاديمية شملت مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة، تعرفوا خلالها على الإمكانيات اللوجستية ودور المركز فى تأهيل وإعداد الكوادر الأمنية من الدول الأفريقية ودول الكومنولث فى إطار بروتوكول التعاون الُمبرم بين المركز والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية فى المجالات التى تُمثل إحتياجاً دولياً مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتم مشاهدة عرض تقديمى يتضمن أنشطة المركز فى مجال تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ودعم حرياته الأساسية على المستوى (الوطنى – الإقليمى – الدولى).

أعقب ذلك زيارة إلى مقر كلية الدراسات العليا، ثم توجه الوفد الزائر عقب ذلك إلى المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام، والذى يضطلع بإعداد الكوادر الأمنية (الوطنية والأجنبية) المشاركة فى بعثات حفظ السلام بمنظمة الأمم المتحدة، تلى ذلك الإنتقال إلى كلية الشرطة ومُشاهدة بعض العروض التدريبية لطلبة الكلية.

وأعرب الضيوف عن خالص امتنانهم وشكرهم لوزارة الداخلية مُمثلة فى أكاديمية الشرطة على حفاوة الاستقبال مشيرين إلى دورها التاريخى والمتميز الذى لا يقتصر على إعداد وتأهيل ضباط على المستوى الوطنى فحسب بل يمتد ليشمل الكوادر الأمنية من الدول العربية والإفريقية.