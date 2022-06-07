ممثل مجلس الأمن: الإرهابيون يستخدمون مقولات منحرفة لحشد دعم المتعاطفين

جدة - نرمين السيد - قال السفير أحمد سيف الدولة رئيس قسم المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لدى مجلس الأمن، أن تنظيم مؤتمر لمكافحة التطرف فى هذا التوقيت من شأنه معالجة مسألة شديدة الخطورة فى وقت يعانى فيه العالم أجمع ويلات الإرهاب والفكر المتطرف.





وأضاف خلال كلمته فى فعاليات الجلسة الافتتاحية بمؤتمر دار الإفتاء العالمى الأول لمركز سلام لدراسات التطرف، أود أن أطلعكم على آخر التطورات الدولية فى مجال مكافحة الإرهاب فى إطار قرارات مجلس الأمن، ولعل من أبرز الطرق التى اعتمدها مجلس الأمن حوالى 23 قرارا ملزما لكافة دول العالم لاعتبار الإرهاب تهديدا للسلم العام فى العالم كله.

كما أكد أن مجلس الأمن قد أصدر قرارًا أدان فيه بأشد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية كما أهاب بكل الدول ضرورة الوقوف فى وجه الفكر المتطرف ومكافحته، كذلك حذر من الإرهابيون الأجانب والعنف، وناشد بضرورة وضع استراتيجية شامله لمحاربة الإرهاب تحت إطار الأمم المتحدة.

كما لفت السفير أحمد سيف الدولة، النظر إلى صدور قرار آخر للتوجيه بضرورة تبنى خطاب مضاد لمحاربة التطرف، كما شدد المجلس على أهمية دور وسائل الإعلام والدين والمؤسسات التعليمية لتعزيز الحوار والتسامح والتعايش.

كذلك أشار إلى أن مجلس الأمن قد لاحظ أن الإرهابيين يستخدمون مقولات منحرفة لحشد دعم المتعاطفين، ومن ثم أوصى بضرورة متابعة وسائل التواصل الاجتماعى، كما أوصى بضرورة تكثيف الجهود الإعلامية لمكافحة الخطاب الإرهابى بما فى ذلك تكثيف جهود القيادات الدينية والمعنية، قائلا: ينبغى تنمية الوعى العام لدى المجتمعات لعمل خطاب مضاد للإرهاب والتطرف، وينبغى أن يوسع الخطاب الإيجابى وتوفير المصداقية ومعالجة الرسائل المثيرة للعنف، ترسيخا للتعايش بين الشعوب والحضارات.