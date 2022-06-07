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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /702590/الخارجية-الأردنية-نسعى-لتعميق-التعاون-مع-مصر-والعراق-لمواجهة-التحديات-الإقليمية

صرَح وزير الخارجية الأردني, أيمن الصفدي, خلال مؤتمرًا صحفيًا مع نظيريه المصري سامح شكري والعراقي فؤاد حسين، أن الأردن تسعى إلى تعميق التعاون مع مصر والعراق من أجل مواجهة التحديات الأقليمية.

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تنفيذ 80 % من تحضيرات أنبوب النفط بين البصرة العراقية والعقبة الأردنية

وأشار «الصفدي» خلال المؤتمر، بتنفيذ 80 % من تحضيرات أنبوب النفط الذي سيمتد من البصرة العراقية إلى العقبة الأردنية، وذلك حسبما نشر فى صحيفة "عمون" نيوز الأردنية.

تزويد العراق بالكهرباء مع بداية العام المقبل

وكان وزير الخارجية الأردني، توقع أن تبدأ الأردن بتزويد العراق بالكهرباء مع بداية العام المقبل، ومن ناحية أخرى صرّح وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة وصل إلى مرحلة متقدمة.

وفى سياق متصل، صرّح وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، أن تم نقاش الأوضاع في المنطقة والعالم مع نظيريه المصري والأردني، كما تم تداول قضايا عدة تتعلق بالبلدان الثلاثة.

اجتماعي مصري أردني عراقي

وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، أمس الإثنين، عددًا من ملفات التعاون المشترك بين البلدان الثلاث، واتفقوا على عقد اجتماعات مستمرة لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون الثلاثي

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن التعاون بين البلدان الثلاثة يخدم شعوب المنطقة، مؤكداً أن هناك هناك إرادة سياسية لتعزيز التعاون المصري العراقي الأردني

وأكد شكري، خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية الدول الثلاث: نعمل على تعزيز جهود العراق في مكافحة الإرهاب ، متابعاً: نتطلع إلى استمرار التنسيق مع بغداد وعمّان لتعزيز الأمن القومي العربي

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" قال فؤاد حسين: «تحدثنا عن العمل المشترك بين البلدان الثلاثة للعمل على مواجهة التحديات، إلى جانب مناقشة مدي تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دول المنطقة».