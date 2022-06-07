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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /702623/تأجيل-محاكمة-يوسف-بطرس-غالى-في-قضية-فساد-الجمارك-لدور-أكتوبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد الجمارك" وذالك لجلسة الدور الثاني من شهر أكتوبر المقبل لإيداع التقرير.

اتهامات المتهم

كانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

قيمة السيارات

وبحسب التحقيقات، تبين أن تلك السيارات بلغت قيمتها 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة ضد غالي وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية .

ضبط المتهمين بسرقة أتوبيس شركة بالمقطم

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بإرتكاب واقعة سرة سيارة بالمقطم.

تلقي بلاغ

البداية عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من مواطن، يفيد بسرقة سيارته الخاصة بجهة عمله حال توقفها أسفب مسكنه ولم يتهم أو يشبه في أحد بإرتكاب الواقعة.

التحريات وضبط المتهمين

وكثف رجال مباحث المقطم من التحريات وإستخدام التقنيات الحديثة وتمكنوا من ضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص أحدهم يعمل بالجهة التي يعمل فيها مقدم البلاغ ومقيمين في محافظة الجيزة، وبتفتيشهم عصر بحوزتهم على 2 مفتاح خاص بالاتوبيس.

تقطيع الأتوبيس قطع غيار

وواجه رجال المباحث المتهمين بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة بعد إستغلال احدهم طبيعة عمله مع المبلغ وقيامه بصنع نسخة من المفتاح الأصلي للسيارة، وقام الأخران بتنفيذ عملية السقة وطمس الأجزاء الجوهرية لها وتقطيعها لأجزاء وبيعها قطع غيار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.