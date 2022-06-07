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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /702620/رئيس-الوفد-يصدر-قرارا-بتشكيل-اللجان-العامة-للحزب-في-المحافظات-مؤقتا-لمدة-عام

أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، قرارًا رقم 311 بتاريخ 7 يونيو 2022.

دوت الخليج رئيس الوفد يصدر قرارًا بتشكيل اللجان العامة للحزب في المحافظات مؤقتا لمدة عام ونص القرار علي الآتي: أولا: إلغاء قرارات تعيين رؤساء للجان العامة والمركزية بجميع بالمحافظات. ثانيا: تعيين كلا من الآتي أسماؤهم رؤساء للجان العامة بالمحافظات مؤقتًا لمدة عام، على أن يُكلّف كل رئيس لجنة عامة بتشكيل لجنته العامة واللجان المركزية في المحافظة خلال 30 يومًا من تاريخ القرار وعرض التشكيلات على رئيس الحزب لاعتمادها. 1- علي محمد شعيب، محافظة مرسى مطروح 2- خالد جماز، محافظة البحر الأحمر 3- عمر عبد الجواد عبد العزيز، محافظة بني سويف 4- رمضان الخليلي، محافظة شمال سيناء 5- فرحان عبد الرسول عميرة، محافظة جنوب سيناء 6- سعيد إسماعيل ضيف الله، محافظة الإسكندرية 7- أشرف علي الدين محمد، محافظة الإسماعيلية 8- صلاح فخري، محافظة أسوان 9- محمود سامي أحمد، محافظة الوادي الجديد 10- عصام محمد الصباحي، محافظة المنوفية 11- ياسر محمد العبد، محافظة دمياط 12- محمد نجيب زغلول، محافظة كفر الشيخ 13- صابر عطا، محافظة الفيوم 14- حاتم خميس رسلان، محافظة المنيا 15- سمر عاطف، محافظة قنا 16- محمد ناجي، محافظة بورسعيد 17- الحسيني ياسين عز الدين ( أنور بهادر)، محافظة سوهاج 18- كاظم علي فاضل، محافظة القاهرة 19- حازم الجندي، محافظة الغربية 20- محمد مصطفى سليم، محافظة أسيوط 21- حسان محمد طايع، محافظة الأقصر 22- محمد حلمي سويلم، محافظة الدقهلية 23- علي أمين محافظة السويس 24- اللواء هاني دري أباظة، محافظة الشرقية 25- عبد الباسط الشرقاوي، محافظة البحيرة

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