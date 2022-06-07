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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /702617/رابط-تقديم-رياض-الاطفال-2022-المدارس-الحكومية-والخاصة

مازال التقديم في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية 2022، مستمرًا، كذلك رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات، وتزايدت معدلات البحث عن موعد بدء التقديم في رياض الأطفال 2022، ورابط تقديم مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية 2022.

وينشر موقع دوت الخليج، خطوات تقديم رياض الأطفال 2022 بالمدارس، ورابط التقديم والخطوات والمستندات اللازمة للتقديم في رياض الأطفال 2022.

تقديم رياض أطفال 2022 بالمدراس في مصر

بدأت المديريات التعليمية المختلفة، الأربعاء الماضي 1 يونيو 2022، في تلقي طلبات الراغبين في التقدم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال 2022 -2023، من خلال موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، ويستمر التقديم في المرحلة الأولى لرياض الأطفال 2022 - 2023، حتى 30 يونيو، كذلك التقديم بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمدارس الجيزة للعام الدراسي 2022 - 2023.

خطوات تقديم رياض في المدارس الحكومية 2022

أكدت المديريات التعليمية، أن التقديم في المرحلة الأولى لرياض الأطفال في المدارس الحكومية 2022، يتم إلكترونيًا من خلال ولي الأمر فقط أو من له الولاية التعليمية، وحددت عدة شروط للتقديم أهمها:

1- التأكد من كتابة الرقم القومي للطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال بكل دقة، حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2022.

2- ضرورة الالتزام بتقسيم القطاعات وفقًا للمربع السكني المعتمد من المحافظ.

3- لا يمكن تكرار الرقم القومي ولكن يمكن تعديله.

4- الحد الأدني للتقدم بالمرحلة الأولى لرياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى 29 يوم و11 شهر إلى 5 سنوات، وفيما فوق ذلك يتم استبعاده تلقائيًا.

5- اختيار المدارس الأقرب لمحل السكن.

رابط تقديم رياض الأطفال في المدراس الحكومية 2022

1- الدخول إلى موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم الرسمي من هـــنـــا.

2- اختيار خدمات أولياء الأمور.

3- اختيار إنشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة.

4- ملء البيانات المطلوبة لإنشاء حساب.

5- إدخال بيانات الطفل وإسمه والعمر بدقة.

6- اختيار التقيد لرياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي.

7- ادخال المدرسة التي تريد إلحاق الطفل بها، وإدراج 3 مدراس أخرى تكون ضمن الحيز السكني الجغرافي.

8- ملء البيانات المطلوبة ورفع الملفات.

9- اختيار إكمال الطلب.

10- يستطيع ولي الأمر متابعة حالة الطلب على موقع مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم.

11- في حالة قبول الطفل، يتم التوجه إلى المدرسة لاستكمال باقي عملية التقديم.