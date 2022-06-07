انت الان تتابع تفاصيل خبر بقيمة 135 مليون جنيه.. فتح باب الاكتتاب لأسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة.. الأحد المقبل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /702616/بقيمة-135-مليون-جنيه--فتح-باب-الاكتتاب-لأسهم-شركة-غزل-المحلة-لكرة-القدم-في-البورصة-الأحد-المقبل

قررت وزارة قطاع الأعمال العام فتح باب الاكتتاب العام لشركة غزل المحلة لكرة القدم (أول شركة كرة قدم تطرح في البورصة المصرية)، وذلك اعتبارا من يوم 12 يونيو 2022 وحتى الأول من يوليو 2022، حيث تتولى شركة برايم كابيتال ترويج وتغطية الاكتتابات (مدير الطرح).

وفيما يلي، ينشر موقع دوت الخليج تفاصيل فتح باب الاكتتاب العام لشركة غزل المحلة لكرة القدم..

تعد تلك هي الشركة الأولى من نوعها في نشاط كرة القدم التي تطرح في البورصة المصرية، وسيتم قيد الأسهم بعد إتمام الاكتتاب العام في الأسهم المطروحة، بما يمثل الاستثمار في اكتتاب شركة غزل المحلة لكرة القدم فرصة جيدة.

ووفقًا للتقديرات، فتظهر خطة العمل تدفق نقدي صحي للشركة ومتوسط عائد متوقع يصل الى 21.5%، حيث إن العامل الرئيسي الذي يؤثر على سعر السهم هو الأداء المالي الناجح المتوقع لشركة غزل المحلة لكرة القدم، وفي ظل عراقة اسم غزل المحلة كنادٍ، ذو قاعدة جماهيرية عريضة، و يعد واحدًا من عمالقة الكرة المصرية الستة الذين حصلوا على بطولة الدوري العام؛ مما يعطي ثقة في نجاح خطة العمل المستقبلية للشركة.

زيادة رأس المال

هذا، ويمثل الاكتتاب العام زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 98 مليون جنيه ليصبح رأس المال 200 مليون جنيه بعد الزيادة، ويمكن للمستثمرين من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الاكتتاب في أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم عن طريق تقديم طلبات الاكتتاب من خلال جميع شركات السمسرة من خلال تسجيل أمر الشراء الخاص بالعميل والمسدد لنسبة 100% من قيمة الأمر وهو 1.02 جنيه للسهم الواحد (الحد الأدنى للاكتتاب ألف سهم والحد الأقصى للاكتتاب اثنين مليون سهم)، وذلك من خلال نظام الصفقات الخاص بالبورصة المصرية (OPR) ، وستقوم البورصة و شركة مصر المقاصة بعد انتهاء فترة الاكتتاب بمطابقة الطلبات المسجلة من قبل جميع شركات السمسرة مع الأموال المحصلة في حسابات تلقي الاكتتاب الخاص بشركات السمسرة علماً بانه لا يجوز للمكتتبين التوجه مباشراً للاكتتاب عن طريق البنك.

الحصة المطروحة

يشار إلى أنه تبلغ الحصة المطروحة من أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم فى الطرح الخاص والعام 135 مليون جنيه تمثل 67.5% من رأسمالها المستهدف والبالغ 200 مليون جنيه، حيث تستهدف الشركة القيد فى البورصة المصرية وبدء التداول على الأسهم خلال شهر فبراير المقبل.

وستكون شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أكبر مساهم فى شركة غزل المحلة لكرة القدم بقيمة 65 مليون جنيه تمثل 32.5% من رأس المال، من خلال أسهم ممتازة تضمن لها تصويت مضاعف فى الجمعيات العمومية، حيث كانت قد حصلت على اعتماد من الهيئة العامة للاستثمار بشأن تقييم الحصة العينية لمساهمتها فى شركة غزل المحلة لكرة القدم والتى تتمثل فى حقوق الانتفاع بالإستاد و3 ملاعب والاسم التجارى لمدة 20 عامًا.