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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /702613/تعرف-على-التشكيل-المتوقع-لـ-ألمانيا-أمام-إنجلترا

يستضيف منتخب ألمانيا، نظيره الإنجليزي، في إطار الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، ويحتضن ملعب "إلياز آرينا" هذا اللقاء المرتقب.

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وتسعى الماكينات الألمانية تحت قيادة مدربهم هانز فليك، في السير نحو الطريق الصحيح، وتحقيق الفوز وذلك لمحو آثار نتيجة التعادل التي تحققت أمام المنتخب الإيطالي في أولى مباريات دور المجموعات، والتي اتبعها أداء سلبي من جانب اللاعبين.

تشكيل ألمانيا المتوقع أمام إنجلترا

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني هانز فليك، المباراة بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في الدفاع: بنجامين هنريكس،سولي، أنطونيو رودريجو، تيلو كيرير.

في الوسط:كيميتش، ليون جورتيزكا، توماس مولر.

في الهجوم: ساني، جنابري، تيمو فيرنر.

نتائج الجولة الماضية

وكما ذكرت في السابق، فالمنتخب الألماني تعادل بنتيجة 1/1 أمام المنتخب الإيطالي في حين تعرض المنتخب الإنجليزي للهزيمة الأولى له والمفاجئة أمام منتخب المجر بنتيجة هدف نظيف. ويحاول المنتخب الإنجليزي، لتجنب الهزيمة الثانية له في المجموعة، وتحقيق نتيجة الفوز لضمان استمرار تواجده على المنافسة في خطف بطاقة التأهل للدور المقبل، لذا متوقع أن تكون مباراة اليوم ذات طابع خاص وهو المتعارف عليه في أغلب لقاءات المنتخبين.

ترتيب المجموعة

ويتصدر المنتخب المجري جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد3 نقاط بعد الفوز على الأسود الثلاثة، في حين يأتي كلاً من ألمانيا وإيطاليا في المركزين الثاني والثالث بنقطة وحيدة لكلاً منهما، وتتزيل إنجلترا جدلو ترتيب المجموعة برصيد خالي من النقاط بعد الهزيمة أمام المجر.