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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /702610/كوريا-الجنوبية-وأمريكا-تستعرضان-عرضا-مشتركا-للقوات-الجوية

خلال زيارة قامت بها نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، قامت كلا من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، بعرض مشترك للقوات الجوية، شارك فيه 20 طائرة مقاتلة من بينها طائرات «إف 35 ايه» الشبح، والذي جاء بعد يوم واحد من إطلاق القوات الأمريكية وكوريا الجنوبية 8 صواريخ أرض-أرض قبالة الساحل الشرقى لكوريا الجنوبية، ردًا على الصورايخ البالستية قصيرة المدي التي أطلقتها كوريا الشمالية.

دوت الخليج

كوريا الجنوبية وأمريكا مستعدتان لمواجهة استفزازات كوريا الشمالية

وقالت كوريا الجنوبية فى بيان لها: «أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية قدراتهما على ضرب الأهداف بدقة وبسرعة في مواجهة أي استفزاز من جانب كوريا الشمالية».

أي تجربة نووية ستكون انتهاكا تاما لقرارات مجلس الأمن الدولي

وصرحت شيرمان للصحافيين: «أي تجربة نووية ستكون انتهاكا تاما لقرارات مجلس الأمن الدولي، وسيكون الرد سريعًا وقويًا على مثل هذه التجربة»، لافتة إلى أن الرد لن يكون من جانب كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة الأمريكية، وأنما من جانب العالم بأسره، والذي سيرد بشكل حازم وقوي، وأضافت: «نحن مستعدون وستواصل الولايات المتحدة الأمريكية مناقشتها مع كوريا الجنوبية واليابان يوم غد الأربعاء».

مؤشرات أعمال بناء جديدة في يونغيبون

وأشارت سلطات كوريا الشمالية، منذ عدة أسابيع، إلى وجود مؤشرات أعمال بناء جديدة فى يونغبيون وهو موقع الاختبارات النووي الوحيد المعروف في كوريا الشمالية.

وفي سياق متصل، صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، إلى أن أعمال البناء التي تقوم بها كوريا الشمالية للقيام بتوسعة منشآت فى موقع يونغيبون تمضي قدمًا.