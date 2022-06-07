انت الان تتابع تفاصيل خبر باعوه قطع غيار .. ضبط المتهمين بسرقة أتوبيس شركة بالمقطم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /702609/باعوه-قطع-غيار--ضبط-المتهمين-بسرقة-أتوبيس-شركة-بالمقطم

تلقي بلاغ

البداية عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من مواطن، يفيد بسرقة سيارته الخاصة بجهة عمله حال توقفها أسفب مسكنه ولم يتهم أو يشبه في أحد بإرتكاب الواقعة.

التحريات وضبط المتهمين

وكثف رجال مباحث المقطم من التحريات وإستخدام التقنيات الحديثة وتمكنوا من ضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص أحدهم يعمل بالجهة التي يعمل فيها مقدم البلاغ ومقيمين في محافظة الجيزة، وبتفتيشهم عصر بحوزتهم على 2 مفتاح خاص بالاتوبيس.

تقطيع الأتوبيس قطع غيار

وواجه رجال المباحث المتهمين بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة بعد إستغلال احدهم طبيعة عمله مع المبلغ وقيامه بصنع نسخة من المفتاح الأصلي للسيارة، وقام الأخران بتنفيذ عملية السقة وطمس الأجزاء الجوهرية لها وتقطيعها لأجزاء وبيعها قطع غيار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

ضبط 25 تاجر مخدرات وتنفيذ 7312 حكم قضائى فى القليوبية

ونجح قطاع الأمن العام العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بوزارة الداخلية في شن حملة أمنية مكبرة مع عناصر قطاع الأمن المركزي، على مركز طوخ وعدد من المراكز والأقسام الشرطية بنطاق محافظة القليوبة، وتم ضبط 20 قضية مخدرات، ضُبط خلالهاعلى كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 25 متهم لـ 16 منهم معلومات جنائية.

دوت الخليج

كما نجحت الجهود الامنية في تنفيذ 7312 حكم قضائي متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

سقوط تاجرى سلاح بالمنيا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط شخصين، بدائرة قسم شرطة دير مواس بالمنيا، لإتجارهما في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.

التحريات

وكشفت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، لـ دوت الخليج عن قيام المتهمين الاثنين، بإتخاذ مركز دير مواس مسرحا لتجارتهما المحرمة، واستخدام سيارة لنقل الأسلحة وتوصيلها لعملائهما.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات بالتنيسق مع قطاعات "الأمن الوطنى، الأمن العام، الأمن المركزى" مديرية أمن المنيا والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال قيادة أحدهما سيارة "نقل" وبحوزتهما (4 بنادق آلية – خزينة- 2هاتف محمول).

اعتراف المتهمين

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار ، والسيارة لنقل وترويج الأسلحة ، والهاتفان للإتصال بعملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.