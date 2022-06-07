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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /702607/ظهرت-الآن-رابط-الحصول-على-نتيجة-الشهادة-الإعدادية-محافظة-القليوبية-2022

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية للعام الدراسي2021\ 2022، بعد اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

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واعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022

ويمكن للطلاب الراغبين في الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022، الدخول على الرابط التالي

وتقدم لأداء الامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 115 ألف و533 طالب وطالبة، أدى الامتحان 115 ألف و480 طالبا وطالبة.

وننشر أسماء أوائل الشهادة الإعداديىة بمحافظة القليوبية

حيث جاء في المركز الأول يوسف رجب إبراهيم بمجموع 280 درجة مدرسة محمد السباعي ميت كنانة طوخ، والمركز الثاني سارة محمدي سعيد مدرسة ماهر السيد مصطفي العمار طوخ الثاني بمجموع 280 درجة.

وجائت في المركز الثالث الطالبة نيرة مصطفي مطاوع مدرسة 15 مايو بنها الثالث بمجموع 280 درجة، والمركز الرابع مهاب احمد ابو زيد الدسوقي كفر شكر الرسمية لغات بمجموع 280 درجة.

والمركز الخامس كان من نصيب الطالب إيريني كمال اسحاق الخصوص بمجموع 280 درجة، والمركز السادس الطالبة بسنت ايهاب سمير مغاوري العبور بمجموع 279.5 درجة.

وجائت في المركز السابعة الطالبة فاطمة عمر محمد مدرسة الخصوص بمجموع 279.5 درجة، والمركز الثامن الطالب عمر أحمد سمير بنها بمجموع 279.5 درجة، والمركز التاسع الطالبة ريتاج حلمي مصطفي الخصوص بمجموع 279 درجة، وحصل الطالب محمد أحمد علي عبد السميع على المركز العاشر الخصوص بمجموع 297 درجة.

توزيع درجات مواد الترم الثاني

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موقف طلاب الشهادة الإعدادية النهائي من النجاح والرسوب سواء في أي مادة أو في المجموع الكلي سوف يُحدد بنهاية العام الدراسي الحالي وذلك بعد إعلان النتيجة كاملة، وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.