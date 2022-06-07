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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /702605/رئيس-إنبي-يكشف-موقف-الأهلي-من-ضم-ثلاثي-الفريق

تحدث أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، عن حقيقة تفاوض النادي الأهلي مع ثلاثي الفريق البترولي، للتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

دوت الخليج

ونفى رئيس نادي إنبي، عن تواجد أي مفاوضات من جانب النادي الأهلي، لضم ثلاثي الفريق ( جون إيبوكا، محمود جاد، مصطفى شلبي)، وذلك خلال مكالمة هاتفية له صباح اليوم عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" مع شوبير.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع ثلاثي إنبي

وقال الشريعي:" عندنا مشروع رياضي، لكن فيه ناس بتقول أن هناك تخوف على الفريق البترولي، وذلك لأن نجوم الفريق ( مصطفى شلبي، جون إيبوكا، ومحمود جاد)، سيتم إعارتهم أو بيعهم، ولكن هذا سياسية الاستثمار ونادي إنبي قادر على جلب لاعبين جدد بنفس كفاءة اللاعبين المتواجدين في الوقت الحالي والذي يتم الحديث عن انتقالهم لأحد أهم وأعرق الأندية ليس في مصر بل وفي الوطني العربي أيضاً".

وأضاف:" نادي إنبي لم يتلق أي عروض رسمية أو ودية أو مكالمة هاتفية من مسئولي النادي الأهلي بشأن التفاوض مع لاعبي الفريق، وفي حالة وصلت عروض سيتم مناقشة الجهاز الفني الذي يحدد هل يحتاج هذا اللاعب أم أن لديه ما يعوض نقص هذا المركز، وبعدها بيتم اتخاذ القرار سواء بتصعيد عدد من الناشئين أو التعاقد مع لاعبين آخرين".

مفاوضات الأهلي مع مصطفى فتحي

على الجانب الآخر، وضح شوبير حقيقة تفاوض المارد الأحمر مع مصطفى فتحي لاعب نادي الزمالك والمعار لفريق التعاون السعودي، وذلك بنقل تصريحات خاصة بمسئولي نادي التعاون، والذي نفى بدوره حقيقة تلك الشائعات المنتشرة والمتعلقة بتفاوض الأهلي مع اللاعب".

وأشار شوبير في حديثه عن انتقال مصطفى للأهلي، إلى أن النادي الأحمر في الوقت الحالي لم يتحدث مع اللاعب، ولكن فيما بعد ربما تحدث تلك المفاوضات خاصة وأن كان هانك حالة إعجاب من جانب النادي الأهلي بمهارات اللاعب وإمكانياته ولكن ذلك قبل الانتقال للعب في الدوري السعودي.