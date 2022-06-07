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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /702600/بعد-موافقة-البرلمان-فرض-2-ضريبة-علي-ألبان-الرضع-والأطفال-المستوردة

قضت المادة الـ 5 من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 2018 لسنة 2022، بإصدار التعريفة الجمركية، وبعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تحصيل ضريبة جمركية بقيمة ( ۲ % ) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة، أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج محضرات من ألبان للرضع شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال ، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج.

دوت الخليج

بعد موافقة البرلمان.. ۲ % ضريبة جمركية على ألبان الرضع والاطفال

حيث نصت المادة الخامسة من القرار الجمهوري على: “ قضت بتحصيل ضريبة جمركية بواقع ( ۲ % ) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج محضرات من ألبان للرضع شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال ، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج”.

تقرير لجنة الخطة على القرار الجمهوري

حيث أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، فى تقريرها عن اصدار التعريفة الجمركية، أن القرار الجمهوري رقم ۲۱۸ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار التعريفة الجمركية، متماشياً - مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة ويساهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها، إضافة توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات لذا فإن اللجنة توافق على القرار الجمهوري المعروض وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه .

فلسفة وأهداف القرار

صدرت التعريفة الجمركية المعمول بها بقرار من رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة ٢٠١٨ وتعديلاتها متمشية مع الظروف الاقتصادية السائدة ، واستكمالاً لخطة الدولة والتي تشهد انطلاقة جادة نحو آفاق التنمية والتي تستدعى تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث هذه التنمية وتوفير المناخ المناسب لها ، وباعتبار أن التعريفة الجمركية هي أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج لتنشيط العملية الإنتاجية والتجارية على حد سواء وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية ( الجات ) . . ،