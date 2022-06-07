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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /702599/حملة-مكبرة-ضبط-25-تاجر-مخدرات-وتنفيذ-7312-حكم-قضائى-فى-القليوبية

نجح قطاع الأمن العام العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بوزارة الداخلية في شن حملة أمنية مكبرة مع عناصر قطاع الأمن المركزي، على مركز طوخ وعدد من المراكز والأقسام الشرطية بنطاق محافظة القليوبة، وتم ضبط 20 قضية مخدرات، ضُبط خلالهاعلى كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 25 متهم لـ 16 منهم معلومات جنائية.

كما نجحت الجهود الامنية في تنفيذ 7312 حكم قضائي متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

سقوط تاجرى سلاح بالمنيا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط شخصين، بدائرة قسم شرطة دير مواس بالمنيا، لإتجارهما في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.

التحريات

وكشفت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، لـ دوت الخليج عن قيام المتهمين الاثنين، بإتخاذ مركز دير مواس مسرحا لتجارتهما المحرمة، واستخدام سيارة لنقل الأسلحة وتوصيلها لعملائهما.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات بالتنيسق مع قطاعات "الأمن الوطنى، الأمن العام، الأمن المركزى" مديرية أمن المنيا والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال قيادة أحدهما سيارة "نقل" وبحوزتهما (4 بنادق آلية – خزينة- 2هاتف محمول).

اعتراف المتهمين

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار ، والسيارة لنقل وترويج الأسلحة ، والهاتفان للإتصال بعملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

ضبط مستريح الملابس بالغربية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط شخص، لاتهامه باللإستيلاء على أكثر من 5 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح متفق عليها بالغربية.

تحريات المباحث

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة لـ دوت الخليج قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية، قام بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه و600 ألف جنيه، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح متفق عليها بينهم، إلا أنه توقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذلك الأرباح وأستولى على المبلغ بالكامل.