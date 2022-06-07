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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /702597/شكاوي-النواب-تناقش-الاقتراحان-برغبة-المقدمان-من-النائبة-ميرفت-عازر-بشأن-تطوير-المناطق-الأثرية-بـ-الدقهلية

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، خلال اجتماعها، مساء اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة، الاقتراحان برغبة المقدمان من النائبة ميرفت عازر نصر الله، وهم كالتالي:

دوت الخليج

"شكاوي النواب" تناقش الاقتراحان برغبة المُقدمان من النائبة ميرفت عازر بشأن تطوير المناطق الأثرية بـ "الدقهلية”

الأول: طلب اقتراح برغبة بشأن تنقيب أرض تل كفر المقدام بمركز ميت غمر- محافظة الدقهلية التي تبلغ مساحتها 100 فدان، والتابعة للآثار.

وقالت النائبة ميرفت عازر، إنه يمكن استغلال المساحة الكبيرة للأرض في إقامة مشروعات إسكان اجتماعي للشباب لخدمة أهالي المدينة والمركز، والمساهمة في حل أزمة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، حيث أن المدينة محرومة من الإسكان الاجتماعي.

الثاني: طلب اقتراح برغبة بشأن تطوير الطرق المؤدية للمناطق الأثرية بمدينة ميت غمر- محافظة الدقهلية.

وطالبت "عازر" في مقترحها، بتطوير الطرق المؤدية لهذه المناطق ذات الطابع الخاص مثل، مسار العائلة المقدسة بدقادوس(منطقة كنيسة العذراء) ، مقام فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، كنيسة مارجرجس الأثرية بميت غمر، منطقة زاوية الأمير حماد الأثرية، لما تمتلكه هذه المناطق الأثرية من طابع حضاري متميز يمكن استغلاله.