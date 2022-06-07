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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /702594/شوبير-يكشف-حقيقة- تعاقد-الأهلي-مع-مصطفى-فتحي

كشف أحمد شوبير لاعب الأهلي السابق، والإعلامي الحالي بقنوات "أون تايم سبورتس" حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي والمُعار من نادي الزمالك في الموسم الماضي.

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وأكد شوبير، في برنامج الصباحي المذاع عبر راديو "أون سبورت"، على أن نادي التعاون السعودي، أبدى استيائه من الأخبار المتداولة بشأن رحيل اللاعب عن صفوف الفريق السعودي.

حقيقة انتقال مصطفى فتحي للأهلي

وقال المتحدث الإعلامي باسم نادي التعاون السعودي، نقلاً عن شوبير:" مستاء من هذه الأخبار والتي تأتي قبل مباراتين في غاية الأهمية لنادي التعاون، والتي ستحسم موقفه من البقاء في الدوري أو الهبوط لدوري الدرجة الثانية".

وأضاف المتحدث باسم النادي السعودي:" مصطفى فتحي لاعب مهم وأساسي داخل الفريق، وكيف نتعاقد مع لاعب لمدة سنه ونصف وبعدها سنه اختياراية، ونأتي بعدها ونستغني عن خدماته".

وبخصوص تفاصيل عقد اللاعب، قال متحدث نادي التعاون:" البعض قال أن نادي الزمالك وضع شرط يفيد بعدم انتقال اللاعب لأي نادي مصري آخر، ولكننا لا نلتفت لمثل هذا الكلام، فاللاعب في حالة نهاية عقده أو فسخه بالتراضي فيحق له الانضمام لأي نادي آخر".

أما عن رأي شوبير في الجدل المثار حول انتقال اللاعب للأهلي من عدمه، قال " دلوقتي مفيش كلام من الأهلي مع مصطفى، لكن فيما بعد ربما يحدث وينتقل اللاعب لصفوف المارد الأحمر، خاصة وأن كان هناك حالة إعجاب بمستوى اللاعب في فترة ما وبالتحديد قبل انتقاله للسعودية".

موقف فريق التعاون في الدوري

ويتخوف فريق التعاون السعودي من موقفه الغامض في جدول ترتيب الدوري السعودي، فإلى الآن لم يتم تحديد مصير الهابطين سوى فريق الحزم الذي تأكد رسميًا هبوطه لدوري الدرجة الثانية في السعودية، فيما عدا ذلك فهناك 10 ندية تهرب من القاع ومن بينهم فريق التعاون الذي يأتي في المركز العاشر برصيد 32 نقطة.