مدير منظمة العمل الدولية الجديد: مصر حققت تقدما في معايير العمل الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:28 مساءً - التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، جلبرت هونجبو المدير العام المدير العام لمنظمة العمل الدولية الجديد ، للوقوف علي أولويات عمل الوزارة مع المنظمة فى المرحلة المقبلة، وكيفية تقديم الدعم الفنى لهذه الأولويات، وتحديد بعض الرؤي للمشروعات المقترحة والجدول الزمني لتنفيذها، وضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتقديم المساعدة والخبرة والدعم الفنى والمادى فى مجالات العمل والعمال.

اللقاء جاء على هامش الدورة العاشرة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بالمدينة السويسرية - جنيف

ويشارك فيها 5000 مندوب من 187 دولة الأعضاء بالمنظمة الدولية، يمثلون الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال ".

في مستهل اللقاء هنأ وزير القوي العاملة جلبرت هونجبوعلي توليه منصب

مدير عام منظمة العمل الدولية بعد جاي رايدر ، مؤكدا أن هذا يعد إضافة للقارة الإفريقية.

واستعرض سعفان ما تم من إنجازات في القوانين العمالية والنقابية في مصر منذ عام 2016 حتي الآن ، لافتا إلي أنه تم إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد وتعديلاته ومن ثم إجراء الانتخابات العمالية الأولى في الدورة التي انتهت في 2022 ، وبدء الدورة الجديدة لمدة أربع سنوات تنتهي في 2026 .

كما أشار الوزير إلي بعض المشروعات التي يتم تنفيذها بين المنظمة ووزارة القوي العاملة ، ومن أهمها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر ، والبرنامج القطري للعمل اللائق ، مؤكدا ضرورة تنفيذ في مصر .

من جانبه أعرب مدير عام منظمة العمل الدولية الجديد عن سعادته بما تم تحقيقه من تقدم محرز في معايير العمل الدولية "القوانين النقابية والعمالية" في مصر ، مشددا علي أنه علي أتم استعداد لاستكمال وتنمية التعاون الجاري مع مصر .

كما أعرب المدير العام عن امتنانه علي الدعم والثقة التي منحت له من قبل الدولة المصرية لأداء مهمته ، مشيرا إلي أنه يعول علي دعم سفارة مصر له وكفاءة الجهاز الدبلوماسي المصري .

وقال المدير العام : إنه يتابع باهتمام دور مكتب منظمة العمل الدولي بالقاهرة والجهود المبذولة بشأن العلاقات الصناعية ، مشيرا إلي أهمية تنمية التعاون بين المنظمة والدولة المصرية.

وأعرب جلبرت هونجبو عن أهمية الدور الذي تقوم به مصر كدولة في إفريقيا ، مؤكدا أن هذا الدور لابد أن يكون صوتا لإفريقيا ، وإنه علي استعداد للتواصل الدائم مع السفارة المصرية لنجاح هذه المهمة .

وتحدث السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف عن مؤتمر المناخ القادم ودور مصر فيها أهمية العمل سويا ، معربا عن تطلعه لمشاركة المدير العام في المؤتمر والمبادرات التي تطلق علي هامشه

وقدم السفير المصري الشكر والتهنئة للمدير الجديد لمنظمة العمل الدولية ، مبديا استعداده للتعاون معه فور بدء عمله في أول أكتوبر المقبل، مشيرا إلي أنه سيكون هناك تواصل مستمر بشأن الحوار من أجل المياه ، والذي سيبدأ أعماله نهاية يونيو وبداية يوليو المقبل .

وفي هذا السياق أكد المدير العام أن نجاح مؤتمر المناخ يتوقف علي الجميع ،وأن منظمة العمل الدولية ستبذل قصارى الجهد للانخراط في هذا الموضوع.