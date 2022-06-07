ممثل الأمم المتحدة: التطرف عبر الإنترنت والتجنيد مصدر قلق دولى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة له ألقاها فى مؤتمر "التطرف الدينى: المنطلقات الفكرية، واستراتيجيات المواجهة" الذى نظمه مركز سلام التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، مشيرًا إلى تقديم المباركة لدار الإفتاء المصرية إطلاقها مركز سلام لدراسات التطرف، وثنائه على رؤيتها للمركز وجهدها المبذول لمنع التطرف العنيف ومكافحته، وتعزيز التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب، وتشجيع تبادل الممارسات الدولية الجيدة فى منع الإرهاب ومكافحته.

وأشار خان إلى العلاقة الجيدة الطويلة الأمد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مع جمهورية مصر العربية وإلقاء الضوء على الدَّور الهام الذى لعبته مصر فى توجيه الاهتمام الدولى والعمل على مكافحة الخطاب الإرهابى بشكل استباقى.

كما تقدَّم خان بتهنئة مصر لمساهمتها ودَورها الرائد فى تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، التى اعتمدها وزراء الداخلية العرب بالتوافق فى 2 مارس 2022، وهى الاستراتيجية التى تم تطويرها بدعم فنى من مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، والتى تعد إنجازًا هامًّا للدول العربية يظهر من خلالها ريادة المنطقة، وخصوصًا دَور جمهورية مصر العربية الهام ومساهمتها الفعالة فى منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف فى جميع أنحاء العالم.

وأضاف خان أن إطلاق مركز سلام الذى نشهده اليوم يأتى فى توقيت دقيق حيث يتواصل التهديد الذى يشكله تنظيم داعش والجماعات التابعة له للسلم والأمن الدوليين.

وأردف قائلًا: ويعتبر التفاعل بين الإرهاب والنزاع المسلح وخطر الانتشار الإقليمى بمثابة تحدٍّ استراتيجى، بينما يظلُّ التطرف الإرهابى عبر الإنترنت وعمليات التجنيد والهجمات المستوحاة من داعش مصدرَ قلقٍ رئيسيًّا.

وشدَّد خان على أن تنظيم داعش والجماعات التابعة له بالإضافة إلى جماعات إرهابية أخرى تواصل جهودها لتفعيل حملات التواصل، مستغلةً الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والمظالم والتوترات السياسية، التى غالبًا ما قد تفاقمت بسبب جائحة COVID-19، هذا وقد تضاعفت المخاوف بشأن الاستغلال الإرهابى لوسائل التواصل الاجتماعى، بما فى ذلك المنصات المصاحبة للألعاب الترفيهية، فى الوقت الحاضر.

وعن منهج الأمم المتحدة تجاه مكافحة ومنع التطرف العنيف قال خان: إنه استجابةً للطبيعة الديناميكية لهذا التهديد المتطور، فإن الأمم المتحدة تعزِّز وتدعم العمل متعدد الجوانب، حيث قامت ببناء هيكل استراتيجى لضمان تماسك وتفاعل برامج مكافحة الإرهاب، ففى عام 2006، تم اعتماد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (A / RES / 60/288) بالإجماع، وكذلك من خلال التعديلات اللاحقة، لم تقتصر الاستراتيجية على إرسال رسالة واضحة مفادها أن الإرهاب غير مقبول بجميع أشكاله ومظاهره فحسب، بل إنها تقوم بتوجيهنا أيضًا إلى الخطوات العملية التى يتعيَّن علينا اتخاذها سواء بشكل فردى أو جماعى من أجل منع ومكافحة الإرهاب، والأهم من ذلك أن الاستراتيجية تعترف بالحاجة إلى أن ترتكز هذه التدابير على سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأضاف: وفى مراجعتها السابعة لتلك الاستراتيجية، شدَّدت الجمعية العامة على أنه عندما تتجاهل جهود مكافحة الإرهاب سيادة القانون على الصعيدين الوطنى والدولى وتنتهك القانون الدولى بما فى ذلك ميثاق الأمم المتحدة، قانون المساعدات الدولية الإنسانية والقانون الدولى للاجئين وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ولفت خان النظرَ إلى أنه علاوة على ذلك، يجب أن نعترف أيضًا بالتحول الكبير فى التركيز الاستراتيجى الذى تمكن الأمين العام من قيادته من خلال خطة عمل لمنع التطرف العنيف ومكافحته.

وشدَّد خان على أن القادة الدينيين يلعبون دورًا حاسمًا فى ترسيخ القيم السلمية والإنسانية المتأصلة فى معتقداتهم الدينية مباشرة فى المجتمعات التى قد تتلقى فى الوقت نفسه روايات معكوسة عن الكراهية والانقسام من الإرهابيين والمتطرفين العنيفين.

وأضاف خان أن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب - الذى يتولى رئاسته - يركِّز على بناء القدرات العالمية لمواجهة هذه التهديدات، وأن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لديها برنامج عالمى لمنع التطرف العنيف ومكافحته، والذى يسهم فى مساعدة الحكومات والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدنى على بناء المرونة والقدرة التقنية للحد من مخاطر الإرهاب والتطرف العنيف.

وحول مكافحة الخطاب المتطرف قال خان: تُعد السياسات التنازلية فى غاية الأهمية فى منع التطرف العنيف ومكافحته، ولكن ما يتبقى هو تحدٍ أساسى: كيف نخوض "المعركة الأيديولوجية" من أجل كشف زيف الخطاب المتطرف والإرهابى، ومواجهة الخطاب البديل عن المرونة والتماسك.

واختتم خان كلمته قائلًا: إن افتتاح مركز سلام اليوم يعد جزءًا هامًّا آخر من جهد الرواية المضادة العالمية الذى تتصدره مصر مرة أخرى، وأن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على استعداد لبَدء حوار حول كيفية زيادة تأثيرنا الجماعى ضد روايات الإرهابيين والمتطرفين العنيفين، وأن الافتتاح اليوم هو الخطوة الأولى فيما أعرف أنه سيكون علاقة هامة ومفيدة للطرفين بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز سلام، إنها علاقة ستتجاوز المشاركة فى منع التطرف وسيكون لها صلة وتأثير عبر مجموعة من قضايا مكافحة الإرهاب.