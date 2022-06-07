55 موقعا لتجميع الأقماح فى الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - قال أحمد راشد محافظ الجيزة إن الجمعيات الزراعية لديها الخبرات الخاصة لمعرفة كيفية زيادة كميات الأقماح، مشددا على مسؤولى الجمعيات بضرورة التعاون وتكثيف الجهود لتوريد جميع الكميات المستهدفة من القمح.





وجدد راشد خلال اجتماعه بممثلى الجمعيات الزراعية، تأكيده تقديم جميع التسهيلات الممكنة للمزارعين، مشيرا إلى أن مديرية التموين جهزت 55 مفرشا (موقع تجميع مصغر) للتسهيل على المزارعين بجميع الوحدات المحلية لتسليم الأقماح ويتم إرسال سيارات مديرية التموين لنقلها إلى أماكن التوريد بالصوامع والشون.

وأوضح محافظ الجيزة أن لجان التفتيش المشكلة من مديريتى التموين والزراعة والوحدات المحلية، تقوم بمراجعة جميع دفاتر الجمعيات الزراعية، الخاصة بصرف الأسمدة، وحيازات زراعة محصول القمح، ومدى مطابقة الحيازات المسجلة بدفاتر الجمعيات، للمساحات المنزرعة بالقمح على أرض الواقع، وكميات القمح التى تم توريدها لكل حيازة، موضحا أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المزارعين المتقاعسين عن توريد القمح، أو الذين لم يستوفوا توريد الكميات المقررة وفقا للمساحة المنزرعة.

وكلف راشد رؤساء المراكز والأجهزة المعنية بتنفيذ حملة مشتركة لطرق الأبواب، وتوعية المزارعين بضرورة توريد محصول القمح، وعدم تخزينه أو تداوله بطرق غير قانوينة، وكذلك مطابقة المساحات الفعلية المنزرعة بمحصول القمح، بما تم توريده من المحصول بجميع قرى ومراكز المحافظة.

واستمع المحافظ إلى آراء ومقترحات ممثلى الجمعيات الزراعية حول سبل زيادة الكميات الموردة من الأقماح هذا العام والمعوقات التى تواجه انتظام أعمال التوريد مؤكدا على تقييم تجربة هذا العام بمنتهى الواقعية للوقوف على جميع الجوانب الإيجابية والسلبية، حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم لتلافى أى ملاحظات ودعم الإيجابيات فى الموسم الجديد من خلال استراتيجية علمية تحقق النتائج المرجوة، للحفاظ على هذه السلعة الاستراتيجية للأمن القومى.

وحضر اللقاء إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن ومدير مديريات التموين والزراعة ومباحث التموين، وممثلين عن المزارعين والجمعيات الزراعية ومسؤولى الإدارات الزراعية والتموينية.