المفتى: ماضون بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل فى محاصرة التطرف والتشدد

جدة - نرمين السيد - توجَّه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، بالتحية إلى الوزراء والمفتين، والعلماء، وأصحاب الفكر والرأى والإعلام، ضيوف مصر الكرام من مختلف دول العالم، المشاركون فى مؤتمر مركز سلام لدراسات التطرف.





جاء ذلك فى افتتاح المؤتمر المهم الذى يعقده مركز سلام لدراسات التطرف التابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم ودار الإفتاء المصرية راجيًا من الله تعالى أن ينعموا فى وطنهم الثانى مصر بإقامة سعيدة، ومشاركة ناجحة موفَّقة فى هذا المؤتمر.

ولفت فضيلته النظر إلى الأحداث المتلاحقة التى يمر بها العالم كله من ظروف ومتغيرات عصيبة، نتيجة التغيرات المتوالية التى لا تخفى على أحد، حيث لم تتوقف موجات التطرف ولا هجمات الإرهاب العاتية، لذلك كله كان واجبًا على أهل العلم والرأى والفكر، وأيضًا على مؤسسات صناعة الرأى وتشكيل الوعى، خصوصًا المؤسسات الأممية والدينية ومراكز الأبحاث - أن يكونوا جميعًا فى أعلى درجات اليقظة والحيطة والاستعداد لمواجهة تلك التيارات الفكرية الإرهابية بكل الوسائل العلمية والفكرية، ومن هذا المنطلق كانت فكرة تأسيس مركز سلام لدراسات التطرُّف، وكانت فكرة هذا المؤتمر العالمى المهم.

وأضاف مفتى الجمهورية أن مركز سلام لدراسات التطرف والإرهاب، هو مركز عالمى علمى وطنى متخصص فى دراسات التطرف ومواجهة الإرهاب، وهو منبثق عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، وهى المظلة الوحيدة والجامعة لكل دُور وهيئات الفتوى فى العالم، وقد جاء تأسيس مركز سلام لدراسات التطرف كثمرة لجهود متوالية وخبرات طويلة وعمل دءوب لدار الإفتاء المصرية وللأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم فى مجال مكافحة التطرف والإرهاب على المستوى المحلى والعالمى، باستخدام كافة الطرق العلمية الحديثة، والاستفادة من كافة وسائل التقنيات المعاصرة، وفى مقدمتها الشبكة العنكبوتية ووسائل السوشيال ميديا المختلفة، بمشاركة مجموعة من أمهر المتخصصين فى المجال الفكرى والشرعى والتقنى والإعلامى، وبخاصة المتعلق بمكافحة التطرف الإرهاب.

وأكد علام أن مركز سلام لدراسات التطرف قد أُسِّس بأقسامه المتعددة وأدواته المتنوعة ورسالته السامية كامتداد لرسالة الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية التى واجهت الإرهاب فى كل مكان وعلى كل صعيد، وقدم أبناؤها- خيرُ أجناد الأرض- من الجيش والشرطة دماءَهم الزاكية وأرواحهم الطاهرة فداءً لهذا الوطن، وثمنًا لأمن الشعب المصرى الأصيل، ولضمان مستقبل باهر للأجيال القادمة؛ مستقبل غير ملوث بأدران التطرف والإرهاب تنعم فيه الأجيال القادمة بالاستقرار والأمن والأمان.

وأردف المفتى قائلًا: ونحن إن شاء الله تعالى ماضون بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل على درب جهاد الكلمة والفكر ومحاصرة التطرف والتشدد من ينابيعه الفكرية وجذوره المعرفية، فرسالة مركز سلام تعد تجسيدًا للمبدأين الأساسيين الراسخين اللذين سارت عليهما دار الإفتاء المصرية عبر تاريخها العريق؛ ألا وهما: المؤسسية والتخصصية.

وأوضح فضيلة المفتى أن مركز سلام يعمل على تقديم مخرجات علميَّة مؤسسية متخصصة ورصينة ومتنوعة تسهم فى دعم سياسات الدولة المصرية والعالم أجمع المتعلقة بمواجهة التطرف والإرهاب والمساهمة فى تحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المواجهة الشاملة للتطرف والإرهاب، والعمل على تجديد الخطاب الدينى، تلك الرؤية التى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتسهم بشكل فاعل فى تحقيق الطفرة الحضارية الهائلة التى تشهدها مصر الحديثة.

وشدَّد مفتى الجمهورية على أن المواجهة الفكرية للتطرف والإرهاب فى الداخل والخارج لها قيمتها الكبرى وأهميتها العظمى فى إيضاح الصورة الحقيقية وتفنيد الشائعات والأخبار الكاذبة التى عملت عليها الجماعات الإرهابية ليل نهار. وقد كانت نتائج زيارتنا الأخيرة إلى إنجلترا وما أحدثته من تأثيرات إيجابية كبيرة فى كافة الأوساط الإعلامية والعلمية والسياسية مبشرة للغاية، وقد قدمنا بشكل علمى احترافى يتَّسم بالمصداقية والشفافية ما يوضح وجهة نظر الدولة المصرية فى إصرارها على مواصلة مواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة، وما تنتهجه هذه الجماعات من ممارسات خطيرة بشأن الدول والشعوب، وإننا نستهدف فى المرحلة القادمة استئناف هذه الجهود من أجل إيضاح الصورة الصحيحة لكل شعوب العالم.

واختتم فضيلة المفتى كلمته الافتتاحية بإظهار تطلعاته وأماليه فى أن يكون المؤتمر نقطة اجتماع ننطلق من خلالها لتنفيذ العديد من برامج العمل ومبادرات المواجهة، وبرامج التأهيل والتدريب، وإعداد الكوادر المدرَّبة التى تعمل على مواصلة السير من أجل اجتثاث هذه الأفكار من منابتها واقتلاعها من جذورها، حتى لا تتحور وتعيد استنساخ نفسها فى صور وأنماط أخرى خادعة.