وزير الأوقاف: الاستخدام السياسى لجماعات التطرف أخطر تحد يواجه عالمنا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إن تحديات المجتمعات والدول قد تختلف من آن لآخر لكنها لا تنتهى ما دامت المجتمعات قائمة، وإن أخطر تحدٍّ يواجه عالمنا اليوم هو الاستخدام السياسى لجماعات التطرف وتوظيفها لإفشال الدول والحكومات.





وأضاف خلال كلمته نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أنه إذا قصَّر أصحاب الحق فى حقهم تمادى أهل الباطل فى باطلهم، ونحن نؤمن بأهمية تفكيك الفكر المتطرف؛ ومن ثَم علينا الوقوف فى المواجهة وخوض عملية البناء وسد الفراغات وتضييق الخناق على أهل الشر، وكذلك أن نتحوَّل من ردِّ الفعل إلى الفعل.

وتابع: علينا أيضًا العناية بالنشء والشباب وتحصينهم من خلال تكثيف العمل الميدانى، ليكون الشباب قادرًا على الصمود فى وجه جماعات التطرف، وخاصة تلك الجماعات التى تدعم من بعض القوى السياسية لمحاولة إضعاف دولنا.

وقد ثمَّن وزير الأوقاف الدَّور الذى يقوم بعه مركز سلام التابع لدار الإفتاء المصرية، قائلًا: نحن من مؤتمر مركز سلام فى بلد السلام نبعث رسالة سلام للعالم كله، مفادها أن ديننا هو دين السلام وتحيتنا هى السلام والجنة هى دار السلام وتحية الملائكة فيها السلام.

وأضاف: نؤكد أيضا أنَّ السلام لا يمكن أن يُصنَع من جانب واحد أو طرف واحد، ولا بد له من قوه تحميه، ونحن فى هذا الوقت نمد أيدينا للدول كلها بالسلام لنكبح جماح التطرف الدينى الذى ينتج بالضرورة عن العيش المشترك والحوار الحضارى، ولا شك أننا مع كل أسباب القوة سنظل ندافع بكل قوه عن ثقافة السلام وإحلال الحوار محل التناحر انطلاقًا من سماحة ديننا وعظمة القيم الإنسانية.