حصر وحوكمة أبراج شبكات المحمول فى المنيا

جدة - نرمين السيد - أناب أسامة القاضى محافظ المنيا، الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، لحضور الاجتماع الخاص بتراخيص أبراج شبكات المحمول على مستوى المحافظة، عبر الفيديو كونفرنس، وذلك بمشاركة ممثلى وزارة التنمية المحلية وجهاز تنظيم الاتصالات وجهاز شؤون البيئة، وممثلى شركات المحمول وذلك لحصر وحوكمة جميع أبراج شبكات المحمول بالمحافظة.





استعرض نائب المحافظ، التطبيق الخاص ببوابة تراخيص شبكات المحمول والتى تم الإعداد والتنفيذ لها من قبل وحدة البنية المعلوماتية التابعة لإدارة التحول الرقمى بالمحافظة، لتعميمها على مستوى المحافظات وتعظيم الاستفادة منها، فى رصد وتحديد مواقع شبكات المحمول والمحطات المتواجدة عليها، لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة فى ذلك الشأن. أكد نائب المحافظ، أن الهدف من إعداد وتصميم تلك البوابة هو التسريع فى استصدار التراخيص الخاصة بتلك الشبكات وتوفير المواقع والبيانات الخاصة بها، ما يتيح الفرصة فى تكوين خريطة نظم معلومات جغرافية لتلك المواقع ومدى دراسة توزيع الخدمات، ضمن سياسة الدولة للرقمنة واتجاها نحو منظومة التحول الرقمى الجديدة.

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