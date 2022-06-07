محافظ القاهرة يشهد المؤتمر الدولى الأول لمركز سلام لدراسات التطرف

جدة - نرمين السيد - شهد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فعاليات المؤتمر الدولى الأول الذى تنظمه دار الإفتاء لمركز سلام لدراسات التطرف، الذى تستمر فعالياته فى الفترة من 7 إلى 9 يونيو، تحت عنوان "التطرف الدينى: المنطلقات الفكرية.. واستراتيجيات المواجهة".





جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء، وممثلين عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية، وجامعة الدول العربية، وعدد من القيادات التنفيذية، والمفتين، ورجال الفكر والإعلام من 42 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والهند وبولندا وسنغافورة والمغرب وتونس والجزائر والسعودية ودول إفريقيا وغيرهم.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة للدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، وكلمة ألقاها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وكلمة للدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف ألقاها نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وكلمة للمستشار عمر مراون وزير العدل، تناولت جهود الدولة المصرية فى محاربة التطرف.

وتحدث فى الجلسة الافتتاحية الدكتور جهانجير خان مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والسفير أحمد سيف الدولة، رئيس قسم المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لدى مجلس الأمن، والدكتور فيصل بن معمر المشرف العام على مشروع سلام للتواصل الحضارى.

ويؤكد المؤتمر استعادة مصر لدورها الريادى فى المنطقة العربية والعالم أجمع هو التجمع الأكبر لنخبة من المسئولين والباحثين والمتخصصين والأكاديميين ورجال الدين الذين يجتمعون من أجل تبادل الخبرات والتعاون لتجفيف منابع الإرهاب.